Ghost Rider pourrait être le prochain skin Fortnite de la Super Series Marvel Knockout

Asmodee Dice Master - MDM5 - Booster Civil War (VF)

la guerre des des aura lieu !nretrouvez spiderman, mary jane, tante may et ghost rider dans ce nouveau set de marvel dice masters ! recrutez et dirigez une equipe de super-heros, mesurez-vous a drautres joueurs et decidez du destin du monde. grace au systeme dice master, vos heros sont representes par des des