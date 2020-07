Ghost of Tsushima – Patch 1.05 disponible avec un nouveau niveau de difficulté

Sucker Punch a le patch 1.05 pour Fantôme de Tsushima publié, avec lequel, entre autres, un nouveau niveau de difficulté est disponible.

Le nouveau niveau de difficulté Mortel assure, entre autres, que les armes des adversaires sont encore plus meurtrières, ainsi que votre propre katana. Les adversaires réagissent également plus agressivement, vous découvrent et réagissent plus rapidement.

Les armes ennemies sont plus mortelles, mais le katana de Jin est aussi plus mortel

Les ennemis sont plus agressifs au combat

Les ennemis vous détectent plus rapidement

Fenêtres Parry et Dodge plus serrées

Le mode d’intensité plus faible, en revanche, est censé se concentrer sur le cœur et la sensation de se battre Fantôme de Tsushima préserver et détendre plusieurs éléments spécifiques au temps en même temps. Le combat est moins intense et vous donne plus de temps pour réagir, les paramètres de furtivité sont plus indulgents et les ennemis mettent plus de temps à vous reconnaître.

La plupart des attaques ennemies qui sont normalement impossibles à bloquer deviennent bloquables lorsque l’intensité inférieure est activée. Le blocage avec L1 vous protégera de plus d’attaques que le combat standard, bien que certaines attaques doivent encore être esquivées.

Les ennemis interrompent leurs combos d’attaques après vous avoir blessé, ce qui vous donne une chance de récupérer avant la prochaine vague d’attaques. De plus, vos attaques lourdes interrompront les attaques des Brutes, vous donnant un autre moyen d’arrêter leurs combos.

Les ennemis ne vous attaqueront pas pendant que vous utilisez Resolve pour guérir

La conscience ennemie se construit plus lentement, vous donnant plus de temps pour récupérer après avoir été repéré

Enfin, certaines options de texte ont été ajoutées, les polices sont désormais plus grandes ou peuvent être affichées dans une couleur différente.