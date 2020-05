«Ghost of Tsushima», «Paper Mario» qui sortira le 17 juillet – betanewsfr

Marquez le 17 juillet sur vos calendriers car il va y avoir du monde. Cela ressemblera un peu à Noël en été avec deux grands titres prévus pour la sortie ce jour-là.

Le projet le plus attendu est «Ghost of Tsushima» sur PlayStation 4, un titre qui est en préparation depuis des années. Sucker Punch Productions a offert une plongée plus profonde dans les options d’exploration, de combat et de personnalisation du jeu lors d’une présentation PlayStation State of Play. Dans l’ensemble, le jeu semble être une épopée de samouraïs violente et magnifique qui se concentre sur la bataille du protagoniste Jin Sakai contre une force d’invasion mongole sur l’île de Tsushima en 1274.

La vidéo a plongé dans l’exploration, qui est aidée par le vent. Cette partie de la nature aide à guider les joueurs dans un monde riche, mais ils peuvent utiliser des indices visuels et même des animaux pour trouver d’autres endroits clés.

Le combat semble être divisé en deux parties. Le premier est le style de samouraï qui repose sur le combat à l’épée et probablement une armure lourde.

Pendant ce temps, l’autre extrémité de cette pièce est le style fantôme déshonorant qui permet à Jin d’attaquer dans l’ombre et utilise la furtivité.

À première vue, cette partie de « Ghost of Tsushima » a une ambiance « Assassin’s Creed » avec des distractions et des tues silencieuses.

La partie la plus intéressante de la présentation a été l’introduction d’options de personnalisation robustes afin que les joueurs puissent rendre leur version de Jin unique. L’équipe a également montré des améliorations à un mode photo. Les joueurs peuvent modifier les effets de particules et même ajouter du mouvement aux images. La partie la plus importante, cependant, est la confirmation de la piste vocale japonaise qui permettra aux joueurs de découvrir le jeu dans la langue maternelle du cadre avec des sous-titres en anglais.

Pour améliorer l’ambiance du film de samouraïs du jeu, « Ghost of Tsushima » peut également être joué dans un filtre à grain de film noir et blanc. Cela pourrait conduire à des diffusions en direct intéressantes.L’autre grand titre à venir ce jour-là est « Paper Mario: The Origami King », une nouvelle entrée dans le spin-off du jeu de rôle.

Attendez-vous à beaucoup de jeux de mots dans le jeu Nintendo Switch qui se déroule alors que Mario découvre que quelque chose ne va pas avec la princesse Peach. « Le roi Olly, qui prétend être le dirigeant du Royaume d’Origami », a élaboré un complot qui peut déchirer tout ce qui est cher à Mario, a déclaré un communiqué.

Le prochain RPG propose de nouvelles mécaniques, telles que la capacité de 1000 fois des bras de Mario qui lui permet d’interagir avec le paysage en étirant, en tirant et en décollant des parties du monde. Il semble révéler de nouvelles voies dans cet environnement papercraft.

Parallèlement aux nouveaux pouvoirs, Mario recrutera également des alliés comme la sœur du roi Olly, Olivia, et même son ennemi de longue date, Bowser.

En plus du look mis à jour, « Origami King » aura un nouveau système de combat basé sur l’anneau qui repose largement sur la résolution de casse-tête. Selon Nintendo, cela va être au tour par tour et les joueurs devront maximiser les dégâts en alignant les ennemis. Comme d’habitude dans la série, le jeu joue avec le motif papier et cherche à faire plus avec l’espace.

Evo vit

L’Evo Championship Series 2020 pourrait être annulé cette année en raison de la pandémie de coronavirus, mais l’esprit de la compétition de jeu de combat se poursuivra via Evo Online. L’événement se déroule sur cinq week-ends et comportera des matchs d’expositions spéciales et du contenu qui était prévu pour Evo 2020. En outre, Evo Online aura quatre tournois en ligne ouverts.

Les inscriptions pour cela seront annoncées à une date ultérieure, mais pour l’instant, bloquez les 4 et 5 juillet, les 11 et 12 juillet, les 18 et 19 juillet, les 25 et 26 juillet et du 31 juillet au 2 août le calendrier si vous êtes un fan de jeux de combat.

Ce ne sera pas exactement la même chose, mais peut-être que les fans pourront voir un jeu de haut niveau malgré le retard inhérent à un tournoi en ligne.