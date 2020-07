Ghost of Tsushima – L’un des plus grands jeux mondiaux ouverts de la génération

Lorsque l’Empire mongol a envahi l’île japonaise de Tsushima en 1274, l’occupation n’était rien de moins qu’un massacre. L’armée mongole n’avait aucune raison de respecter les samouraïs de l’île et leur désir d’une guerre traditionnelle et honorable, et les indigènes furent donc rapidement et résolument dépassés. C’était un chapitre brutal et sanglant dans une campagne qui finirait par aboutir à un désastre pour les Mongols, car l’empire serait chassé du continent japonais avant de pouvoir établir une sorte de prise de pied.

Ghost of Tsushima est basé sur l’invasion initiale de l’île de Tsushima. Il s’ouvre sur la bataille de la plage de Komoda, alors qu’environ 80 samouraïs tentent de se battre contre des centaines d’envahisseurs mongols, fraîchement sortis de leur voyage à travers la mer. Le ton général du jeu est plus le cinéma de samouraïs que la reconstitution fidèle d’événements historiques, mais il s’agit toujours d’une représentation sombre et souvent tragique de la guerre.

C’est un conte sérieux et sombre, et assez loin de la nature de la bande dessinée de la série inFAMOUS. Ghost of Tsushima raconte une histoire étonnamment sombre et sans pitié, et cela se reflète dans Jin Sakai, son protagoniste. Tout au long des 30 heures du jeu, Jin a à peine un sourire – et qui peut lui en vouloir? Il passe ses journées à massacrer les envahisseurs qui ont ravagé sa maison, essayant désespérément de trouver une sorte de sens dans tout le bain de sang.

Et le garçon y a beaucoup de sang versé. Sucker Punch est clairement fier du système de combat qu’il a créé ici, et pour cause. Les batailles sont des affaires extrêmement satisfaisantes, pleines de mouvements habiles et d’un jeu d’épée précis. Réussir une parade parfaite pour la toute première fois est incroyable – comme si vous deveniez instantanément une partie du film de samouraï le plus dur à cuire que votre cerveau puisse évoquer.

Mais pour tout son style, le combat est raisonnablement fondé. Il trace une fine ligne entre les contre-attaques contextuelles tuées en un coup des anciens jeux Assassin’s Creed et l’action basée sur les compétences de quelque chose comme God of War en 2018. Les ennemis ne sont pas équipés de barres de santé trop longues – ils mourront dans une rafale d’acier comme tout humain normal, et une tranche rapide sur le côté du cou suffit généralement pour faire le travail. C’est un changement de rythme bienvenu et rafraîchissant par rapport aux nombreux RPG d’action qui vous feraient gruger vos ennemis pendant des minutes à la fois.

La seule chose qui fait obstacle à l’épée de Jin est la position défensive d’un ennemi. Semblable à la façon dont les choses fonctionnent dans Sekiro: Shadows Die Twice, briser la garde d’un adversaire les expose à des coups souvent fatals. Jin a quatre positions de combat différentes, chacune bénéficiant de techniques et d’attaques efficaces contre des ennemis spécifiques. Si votre adversaire a un bouclier robuste, la position sur l’eau, avec ses combos rapides et fluides, est idéale. Il est aussi facile de basculer entre ces positions que de maintenir R2 enfoncé et d’appuyer sur le bouton du visage correspondant, mais le système donne à chaque combat un rythme perceptible et gratifiant au fur et à mesure que vous refluez et circulez entre les différents mouvements de Jin.

Les choses deviennent encore plus tactiques avec l’introduction des armes «fantômes» de Jin. Lancer des couteaux, des bombes fumigènes, des explosifs collants et d’autres outils trompeurs donnent aux samouraïs vengeurs un réel avantage dans la bataille – surtout lorsque vous êtes entouré d’un groupe de Mongols vêtus d’une armure. Le combat dans son ensemble est réactif, mais ce n’est pas Batman Arkham ou Shadow of War. Vous ne frappez pas seulement les bons boutons au bon moment – vous avez toujours des options, de la liberté de mouvement et des combos à considérer. N’importe quelle position peut gagner contre n’importe quel ennemi avec patience et timing – c’est juste que choisir la bonne peut vous faciliter la vie.

Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, les capacités de Jin se développent à un rythme régulier. Les arbres de compétences sont linéaires, mais vous ressentez l’impact de chaque point de technique que vous dépensez. Chaque avantage a un but et ajoute quelque chose de nouveau à l’arsenal de Jin, qu’il s’agisse de la capacité à fournir un coup de pied puissant en milieu de combo ou à avoir des bombes fumigènes pour restaurer une partie de votre santé. Les premières heures de Ghost of Tsushima peuvent être difficiles pendant que vous apprenez les cordes, mais en regardant Jin s’épanouir lentement dans le guerrier le plus redouté de l’île, la progression du personnage est absolument correcte.

L’ascension de Jin dans la légende se reflète également dans l’histoire. Après l’horrible défaite des samouraïs sur la plage de Komoda, Jin commence à réaliser que les arts martiaux honorables de son peuple ne vont pas le couper contre les Mongols. Il lutte constamment avec l’idée de jeter son code de samouraï de côté, trahissant tout ce qu’il sait afin de satisfaire sa soif de vengeance. C’est là que la furtivité entre dans l’équation.

Équipé d’un arc et d’un couteau particulièrement tranchant, Jin est capable d’anéantir tout un camp de guerre mongol sans être vu. Bien qu’il y ait des moments où vous ne pouvez tout simplement pas éviter le combat direct – en particulier pendant les fantastiques combats de boss en tête-à-tête du jeu – rester furtif est une stratégie très viable, et tout fonctionne comme prévu. Isoler les ennemis, observer vos ennemis dans le champ d’herbes longues le plus proche et frapper dans l’ombre est le nom du jeu. C’est une furtivité excitante et satisfaisante, mais nous osons dire que le combat de Ghost of Tsushima est si agréable que la furtivité ressemble presque à un plat d’accompagnement. Il peut être savoureux, mais il ne vous remplira pas comme le plat principal.

Et cela nous amène à l’un de nos seuls reproches au jeu – les sections de furtivité forcée. Bien qu’ils soient assez rares, il y a des moments où le déclenchement de l’alarme entraîne la fin d’un jeu instantané. Thématiquement, ces scénarios ont du sens – ce sont des situations où le secret est primordial, et être repéré ruinerait les plans de Jin. Mais cela ne les empêche pas de se sentir fatigués en termes de design. Ce n’est même pas que ces objectifs soient particulièrement difficiles – ils se sentent juste comme une relique d’une époque révolue de titres furtifs, comme les missions Mary Jane dans Marvel’s Spider-Man. Ghost of Tsushima vous donne beaucoup de liberté dans la façon de vous battre et comment aborder vos objectifs – avoir tout cela enlevé semble inutilement restrictif.

En parlant de liberté, le monde ouvert de Ghost of Tsushima est une joie à explorer. C’est sans aucun doute l’un des mondes ouverts les plus pittoresques que nous ayons jamais traversés, et tout est brillamment mis en place. Il n’y a pas de mini-carte, vous recherchez donc toujours des points de repère et suivez le vent – un ingénieux mécanicien de guidage qui vous dirige vers votre objectif avec des rafales qui plient les arbres environnants et balaient les feuilles sur le sol. Il est magnifiquement mis en œuvre, et avec les autres effets météorologiques du jeu, le vent fait que Tsushima se sent comme un endroit vivant et respirant.

C’est un jeu magnifique qui exige un mode photo de première classe – et Sucker Punch a livré. Bénéficiant d’une vaste gamme d’outils d’édition, de filtres et plus encore, vous obtiendrez la photo parfaite en un rien de temps. Et il est utile que Ghost of Tsushima aime embrasser des moments plus calmes, malgré tout le carnage à coups d’épée. Des endroits paisibles tels que des sources chaudes et des vues inspirées du haïku vous permettent de profiter de la relative tranquillité de l’île, en vous immergeant dans les images et les sons naturels de Tsushima.

Il y a quelque chose de spécial à tomber sur un endroit agréable pour s’asseoir et se détendre dans un jeu en monde ouvert. S’il s’agissait d’un titre Ubisoft, ces spots contemplatifs seraient remplacés par un autre bastion ennemi. Dans Ghost of Tsushima, vous êtes activement encouragé à rechercher ces endroits paisibles – et en contraste avec l’intensité sanglante des excellentes missions de l’histoire principale du jeu, les trouver devient un véritable point culminant de l’expérience.

Si ce n’était pas déjà clair, Ghost of Tsushima est un superbe titre mondial ouvert. Il prend des indices évidents de The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2 et The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais son cadre féodal au Japon, son ton cohérent et son système de combat très agréable le distinguent du compétition. Bien qu’il y ait du rembourrage en monde ouvert à l’œuvre ici – il y a des camps ennemis à nettoyer, des objets de collection largement dénués de sens à trouver – vous n’êtes jamais obligé de vous éloigner de l’histoire principale. Chaque détournement semble naturel en raison de la conception intelligente du monde, et les quêtes secondaires axées sur les personnages du jeu en valent toujours la peine.

Cela dit, la libération peut être un peu rude sur les bords. Sa présentation est en grande partie impeccable, mais il semble que même les développeurs propriétaires de Sony ne peuvent pas éviter complètement le monde ouvert. Les bogues importants sont extrêmement rares, mais les petits hoquets comme le découpage et les animations glitchy ne sont pas rares. Le jeu manque également du genre de détails extrêmes que nous attendons de PlayStation Studios. Il y a des moments où les scènes seront simplement coupées au noir plutôt que de montrer à Jin effectuer une action ponctuelle, par exemple.

Heureusement, les performances sont solides, du moins pour la plupart. Le titre propose deux modes graphiques sur PS4 Pro: une meilleure résolution ou une fréquence d’images plus élevée. Ce dernier garantit une expérience fluide, tandis que le premier offre des visuels super nets au prix de quelques légères baisses de fréquence d’images pendant les scènes chargées. C’est peut-être dommage qu’il n’y ait pas de terrain d’entente, mais c’est agréable de voir que peu importe comment vous jouez, les temps de chargement sont presque inexistants. Le chargement d’une sauvegarde ne prend que quelques secondes – une rareté pour toute expérience en monde ouvert.

Enfin et surtout, l’audio du jeu est plus que digne de son propre paragraphe. Pour commencer, la partition musicale est fantastique. Les thèmes de bataille ont des tambours martelants qui font pomper le sang, tandis que les segments furtifs optent pour des mélodies de bois whispy. Ailleurs, du côté des choses, la sortie peut être jouée en anglais ou en japonais avec des sous-titres en anglais. Nous avons essayé les deux, et nous sommes heureux d’annoncer que la distribution anglaise fait du bon travail. En fait, c’est le dub japonais qui se sent un tout petit peu – même s’il ajoute une certaine authenticité au titre, compte tenu du cadre. Quelle que soit la piste vocale que vous choisissez, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper.