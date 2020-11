Ghost of Tsushima Jin Sakai Figma précommande maintenant en direct

Good Smile Company a dévoilé un figma incroyablement détaillé représentant Fantôme de Tsushimale protagoniste de Jin Sakai. Debout à 6,10 pouces, la figurine est livrée avec un grand support qui présente le logo du jeu.

Les détails officiels sont les suivants:

En utilisant les articulations lisses mais mobiles de figma, vous pouvez créer une variété de poses pleines d’action à partir du jeu.

Un plastique flexible est utilisé pour les zones importantes, permettant de conserver les proportions sans compromettre la posabilité.

Il est livré avec une plaque frontale éblouissante créée avec une technologie de peinture 3D détaillée avec une plaque faciale masquée alternative.

Le Sakai Katana et le Sakai Tanto sont inclus en tant que pièces optionnelles. Son demi-arc, une flèche et l’épée sur son dos sont également inclus.

Sa cape est en vrai tissu.

Un support articulé figma est inclus pour afficher le figma dans une variété de poses.

Figurine articulée non graduée en ABS et PVC peinte avec support inclus. Environ 155 mm (6,10 pouces) de hauteur.

La figma est sculptée par POLY-TOYS.

Le formulaire figma de Jin Sakai vous coûtera 104,99 $. Les précommandes sont en ligne maintenant jusqu’au 6 janvier 2021, avec une fenêtre d’expédition estimée à septembre 2021. C’est un peu moins d’un an à partir de maintenant, mais si les figmas sont votre truc et que vous avez de l’argent de rechange, il semble que l’attente en vaudra la peine .

Jin Sakai est déjà disponible en Funko Pop (un avec du sang et un sans). Beaucoup d’autres Fantôme de Tsushima la marchandise est disponible via le PlayStation Gear Store, alors allez-y pour en savoir plus.

L’un de nos lecteurs précommande le figma?