Ghost of Tsushima est le troisième jeu occidental à obtenir un score parfait Famitsu

Ghost of Tsushima est basé sur un cadre historique japonais, et le développeur Sucker Punch a investi des efforts supplémentaires pour représenter la toile de fond avec précision. L’équipe basée à Seattle a collaboré avec Japan Studio de Sony pour travailler sur une localisation complète, et vous pouvez choisir de jouer le titre en anglais ou en japonais. En outre, la société a travaillé aux côtés du domaine de Kurosawa pour produire un filtre noir et blanc inspiré des films du réalisateur légendaire.

Tous ces efforts ont clairement attiré la Bible de jeu japonaise Famitsu, car le magazine lui a attribué une note parfaite. Cela en fait le troisième jeu occidental à avoir reçu un 40/40 de la publication, après The Elder Scrolls V: Skyrim et Grand Theft Auto V.C’est également le deuxième titre financé par Sony d’affilée à recevoir la distinction, après que Death Stranding ait été récompensé. le score à la fin de l’année dernière. Bien sûr, la légitimité de la notation du mag reste très remise en question.

Heureusement, nous avons également adoré le monde ouvert des samouraïs dans notre revue Ghost of Tsushima, tout comme d’autres sites Web, semble-t-il.