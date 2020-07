Ghost of Tsushima : comment améliorer son style de combat ?

Quelques semaines avant la sortie de Ghost of Tsushima, Sucker Punch donne aujourd’hui un aperçu du système de combat, de votre arme principale, du katana et bien plus encore.

Le co-fondateur Chris Zimmerman révèle, entre autres, qu’ils ont eu les plus gros problèmes pour obtenir la bonne vitesse pour le katana. Au début du développement, il s’avère que les choses étaient beaucoup trop faciles pour Jin, car il pouvait simplement tuer des adversaires. Donc, le vrai combat à l’épée a été introduit pour étudier à quoi ressemblerait la vraie discipline sur les écrans.

Amélioration du système de combat

Il examine également les différentes attitudes et comment les utiliser pour traiter correctement les ennemis, y compris les actions d’évasion, les parades et les réactions rapides. Le timing et la concentration sont embarqués dans Ghost of Tsushima afin que le personnage, c.à.d le joueur, puise survivre.

A chaque joueur, son style

Des armes tranchantes et des ennemis agressifs signifient que la mort est toujours proche. Ce sentiment de danger de ne jamais être à plus de quelques erreurs de mourir est essentiel au ton de Ghost of Tsushima. Les joueurs ont de nombreuses techniques pour se défendre et plus de façons d’attaquer. Si vous restez concentré et concentré, vous survivrez au combat. Cependant, si vous perdez votre concentration, vous mourrez. Nous essayons de suivre les traces de Jin Sakai. Ce sont les règles selon lesquelles il doit vivre et elles s’appliquent également à vous.

L’histoire complète est disponible sur le blog officiel PlayStation.