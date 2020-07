Ghost of Tsushima bénéficie de ventes solides la deuxième semaine au Japon, mais ne peut pas résister à la surtension de Nintendo Switch

Après avoir dépassé les palmarès des logiciels japonais au lancement, Ghost of Tsushima a été contraint de quitter son trône par Animal Crossing: New Horizons, apparemment imparable. Pourtant, l’exclusivité PlayStation 4 a maintenu un élan constant, se vendant 53 000 exemplaires supplémentaires. C’est le genre de baisse que nous nous attendons à voir de la part des titres non Nintendo Switch ces jours-ci, mais il est indéniable que Ghost of Tsushima s’est bien débrouillé compte tenu du fait qu’il a été frappé par des pénuries de stock au Japon.

Maintenant, nous devrons simplement attendre et voir si le jeu peut tenir le coup dans le top 10. Le plus souvent, les nouvelles versions ont tendance à ne profiter que d’un court passage de deux à trois semaines dans les charts japonais, mais étant donné le positif l’attention que Ghost a attiré – en particulier de la part de personnalités éminentes de l’industrie japonaise du jeu – il peut avoir des jambes.