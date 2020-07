Ghost of Tsushima avec d’excellentes performances, déclare Digital Foundry

Les experts de Digital Foundry ont approuvé la version finale de Fantôme de Tsushima accepté et peut certifier le nouveau jeu de Sucker Punch une excellente performance.

Le samouraï RPG est basé sur PS4 avec 1080p à 30fps stables, tandis que la version PS4 Pro offre deux modes graphiques – qualité ou performance. Atteint en mode qualité Fantôme de Tsushima une résolution de 3200 x 1800 pixels et repose sur le rendu en damier. Ici aussi, les 30fps sont largement maintenus, avec de légères baisses à 27fps, qui ne sont pas perceptibles. Le mode qualité est donc également recommandé. Le mode performance offre 1080p, avec une fréquence d’images dynamique entre 30 et 60fps.

En détail (via), il y a beaucoup d’éloges pour les effets d’éclairage, les changements de jour et de nuit, les systèmes météorologiques et éoliens, les effets de particules et l’atmosphère générale. En face de inFamous: Second Son Vous pouvez également augmenter le niveau de détail, mais pas encore celui de Le dernier d’entre nous: Partie II, dit-on, notamment à cause de cela Fantôme de Tsushima est un jeu en monde ouvert et le titre de chien coquin est linéaire.

Pour cela vous louez encore le rendu des personnages, le carrément « hors de l’ordinaire”, Même si vous devez accepter quelques inconvénients ici et là, comme les animations. Les transitions entre les cinématiques et le gameplay pourraient également fonctionner un peu mieux pour ne pas attirer l’attention.

Il y a aussi des inconvénients dans l’appareil photo, le champ de vision et le HDR légèrement trop lumineux. L’analyse complète est disponible dans la vidéo suivante: