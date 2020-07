Ghost of Tsushima aurait aussi pu être un jeu de pirate

Le nouveau jeu de Sony et Sucker Punch est disponible aujourd’hui, vous emmenant au Japon féodal au moment des samouraïs. Cependant, cela aurait pu se passer très différemment, comme le révèle le développeur.

Dans une spéciale pour la sortie d’aujourd’hui Fantôme de Tsushima Sucker Punch révèle qu’il y avait beaucoup plus d’idées au départ. Il était toujours clair que l’on voulait créer un grand jeu en monde ouvert, mais la direction a été discutée en détail. En plus du Japon féodal, il y avait aussi un décor de pirates ou les trois mousquetaires au choix.

Brian Fleming, co-fondateur de Sucker Punch Productions, écrit:

«Très tôt, nous sommes arrivés à la conclusion que nous voulions créer un grand monde ouvert, axé sur le combat rapproché. Cependant, nous ne savions pas comment procéder à partir d’ici. Des pirates? Rob Roy? Les trois Mousquetaires? Nous avons pensé à tout cela, mais nous avons continué à revenir au Japon féodal et à l’histoire d’un guerrier samouraï. Et puis, lors d’un fatidique après-midi d’automne, nous avons trouvé un récit historique de l’invasion mongole de Tsushima en 1274, et finalement toutes les pièces du puzzle ont trouvé leur place. «

Afin de construire une histoire crédible autour de ce sujet, il y avait de nombreux obstacles à surmonter. Cela a soulevé des questions telles que: «Qui serait notre adversaire? Serions-nous capables de concevoir le jeu et l’histoire de manière à ce qu’elle contienne une histoire humaine compréhensible, mais il est également possible d’explorer bien d’autres histoires? Et comment présenterions-nous l’histoire? «

Dans un monde sans smartphones ni superpuissances, il fallait se concentrer sur autre chose, dans le cas de Fantôme de Tsushima sur la mêlée. En même temps, il devait être aussi parfait que possible pour que le jeu n’échoue pas tout seul.

«Parfois, la tâche nous semblait presque impossible. Souvent, le jeu nous échappait, c’était comme si nous luttions avec une pieuvre. Nous avons eu des problèmes pour comprendre jusqu’où nous avions développé le jeu. Les changements d’hier jouent-ils mieux? Il s’agit d’une question simple, mais difficile à répondre. «

Au final, le résultat a été convaincant, comme le révèlent les premiers tests. Si vous voulez vivre ce spectacle vous-même, vous pouvez Fantôme de Tsushima acheter officiellement à partir d’aujourd’hui.