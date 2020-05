Ghost in the Shell: SAC_2045 est une série de guerre massive à un anime autrefois réfléchi

– Publicité –



Il est impossible de couvrir la tête de la galaxie Ghost in the Shell, et n’importe qui serait laissé de côté pour savoir où est la pièce moderne du mystère, Ghost in the Shell de Netflix.

L’explication est cachée dans l’initialisme du titre: il s’agit d’une extension de la continuité du Complexe autonome, tourbillonnant hors de l’exposition télévisée Ghost in the Shell: Complexe autonome, qui a une continuité totalement variée par rapport au manga initial et à son puissant transformation du film.

Ghost in the Shell: SAC_2045 Terrain et histoire

Mais résumons l’intégralité de Ghost dans la liste Shell: il y a le manga initial de Masamune Shirow qui avait dispersé des séries dans les décennies qui ont suivi sa course de 1989. L’adaptation cinématographique de 1995, autorisée par le producteur de Patlabor, Mamoru Oshii, a réinventé la nation du manga et est devenue une période charnière dans les films de science-fiction et de science-fiction occidentaux, faisant la promotion de The Matrix et influençant naturellement les caractérisations d’un réseau interconnecté, toujours en ligne. à venir, toute la criminalité et les inégalités.

Oshii a formulé une histoire parallèle, Ghost in the Shell 2

Innocence, qui a analysé le monde lointain en 2004, mais qui est apparu après l’émission de télévision Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, qui a une continuité et une humeur complètement différentes. Peu de temps après, Oshii a collé des CGI sur des lunettes dans le film Ghost in the Shell et l’a publié sous le nom de Ghost in the Shell 2.0, qui, en outre, n’est pas exactement le même que Ghost in the Shell 2: Innocence.

Se pose qui a généré cependant une autre chronologie comme une histoire racine, comme une suite de films qui ont ensuite été reconditionnés comme une exposition télévisée avec un peu plus de contenu.

L’exposition a pourtant un attachement têtu et méprisant au corps des femmes, ce qui, malheureusement, est quelque chose qui l’intéresse avec pratiquement toutes les caractérisations du fantôme dans l’univers de Shell. D’énormes armes à feu, des expressions artistiques de la communication virtuelle et des corruptions abondent. De plus, il existe d’énormes robots araignées qui bavardent comme des nouveau-nés.

