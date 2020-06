Ghost in the Shell: SAC 2045 !!! Toguso et Motoko reviendront avec de nouveaux membres de l’équipe !!! Critique honnête et tout sur le nouveau remake de l’anime !!!

Ghost in the Shell est une série de mangas populaire qui a fait plusieurs séries animées et films. La série animée populaire est maintenant l’envie de revenir en force. C’est une série d’anime de science-fiction et son sous-genre est cyberpunk. L’anime a redéfini la relation de l’anime avec le genre de science-fiction.

L’intrigue d’Anime!

L’histoire du Ghost in the Shell tourne autour de l’avenir du monde qui est couvert de terreur et de guerre tout autour. C’est au major Motoko Kusanagi de lutter contre le crime. Mais combattre le crime dans le monde n’est pas une tâche plus facile qu’ils ne le pensaient.

Ghost in the Shell SAC_2045 est réalisé par Shinji Aramaki et Kenji Kamiyama. La nouvelle série présentera une nouvelle histoire et un nouveau domaine qui n’a pas encore été exploré. L’anime se déroule 15 ans après les événements de la série Stand Alone Complex.

Le développement de l’intelligence artificielle est considéré comme une menace post-humaine pour la société. Pour regarder la nouvelle série, les gens doivent avoir des connaissances de la précédente série Ghost in the Shell.

Motoko, Batou et d’autres membres du groupe de la section 9 ont maintenant opté pour leur vie en tant que mercenaires. Ils parcourent désormais le monde en profitant de leurs compétences. Lorsque Kusanagi apprend à connaître les post-humains du défaut global simultané, ils reviennent avec la section 9 pour empêcher la propagation dans le monde entier.

Personnages!

Il sera vraiment intéressant de voir comment le fantôme de la série Shell SAC_2045 ramène les anciens personnages comme Togusa ana Saito. Le Major Motoko est également l’un des principaux personnages de retour de la série. De nouveaux personnages reçoivent également une introduction de la nouvelle série animée. Purin et Sean sont les deux nouveaux membres de l’équipe.

Netflix a fait un grand pas en recréant l’anime et son destiné à être un énorme succès dans le monde de l’anime!