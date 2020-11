Gerrard souhaite toujours amener un joueur de 12 millions de livres sterling aux Rangers – .

I Love English World - Abonnement 12 mois

Today in english, désormais baptisé I love english world, souhaite ainsi mieux répondre aux besoins des plus de 15 ans dans leur apprentissage de l’anglais, avec une approche plus dynamique et décomplexée dans l’optique de mieux préparer les examens. L'abonnement comprend 11 n° + 10 CD + accès 3 mois