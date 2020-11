Gerrard affirme que l’attitude de Bongani Zungu à l’entraînement a été «  fantastique  » et pourrait jouer aujourd’hui – .

Le patron des Rangers, Steven Gerrard, a déclaré au Daily Record que Bongani Zungu pourrait être en lice pour jouer contre Hamilton Academical aujourd’hui.

Le Gers est de retour en championnat cet après-midi, alors qu’il accueille Hamilton à Ibrox quelques jours à peine après leur match nul 3-3 en Ligue Europa à Benfica.

Les Rangers peuvent apporter des changements pour rafraîchir leur équipe, et la nouvelle recrue Zungu espère peut-être une action en équipe première.

Le duo de Rangers suspendu par le Gers pour des violations de Covid laissant les fans du Gers furieux

mariée

727011

Le duo de Rangers suspendu par le Gers pour des violations de Covid laissant les fans du Gers furieux

/static/uploads/2020/11/672787_t_1604393692.jpg

672787

centre

L’international sud-africain a rejoint les Rangers en prêt d’Amiens le jour de la date limite le mois dernier, mais a été contraint d’attendre ses débuts.

Zungu, 28 ans, est arrivé à court de netteté du match, et les Rangers ont maintenant passé un mois à essayer de le préparer pour le match.

Maintenant, Gerrard affirme que Zungu est « plus proche » que jamais du jeu et a noté qu’il était disponible pour le match de cet après-midi.

Photo de Jeroen Meuwsen / Soccrates / Getty Images

Gerrard a ajouté que l’attitude de Zungu était « fantastique » après avoir reçu un travail supplémentaire à l’entraînement, ce qui signifie qu’il est très proche de l’action – même si cela peut provenir du banc aujourd’hui.

«Je cherche à impliquer Bongani dès que possible et il est disponible pour le match du week-end. Il est beaucoup plus proche de lui pour atteindre son niveau », a déclaré Gerrard.

«Nous avons essayé d’accélérer cela et de lui donner du travail supplémentaire et des recharges après l’entraînement. Son application et son attitude ont été fantastiques. Nous nous sommes entraînés ces derniers jours après notre retour du Portugal et nous prendrons une décision, mais il se rapproche », a-t-il ajouté.

Photo par Sylvain Lefevre / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, « Mieux que Aouar »: certains fans d’Arsenal émerveillés par l’affichage de 21 ans hier soir

Partager : Tweet