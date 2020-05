GERONIMO STILTON revient dans les bandes dessinées pour enquêter sur le SAT RAT SEWER

Crédits: Scholastic



Crédit: Tom Angleberger (Scholastic / Graphix)



Le journaliste de la souris Geronimo Stilton revient ce mois-ci avec un nouveau OGN après avoir enquêté sur quelque chose l’odeur de quelque chose de pourri à New Mouse City.

L’artiste Tom Angleberger prend les devants avec Geronimo Stilton – Roman graphique n ° 1: La puanteur des rats d’égout, adaptation du roman en prose du créateur Elisabetta Dami en 2003 L’étrange affaire du Pantegana Puzzona qui n’avait jamais été traduit en anglais. Dans ce nouvel OGN sorti en mai de l’empreinte Graphix de Scholastic, Geronimo et son meilleur ami Hercule, le détective privé, se rendent sous terre dans le monde des égouts de Mouse Island pour enquêter. Peuvent-ils sauver la ville de la puanteur?

Angleberger s’est entretenu avec Newsarama avant La puanteur des rats d’égout‘s de sortie, discutant du succès de la franchise, pourquoi les romans graphiques sont un endroit idéal pour la souris, et la vue d’ensemble derrière ce lancement d’un Gerinomo Stilton série de romans graphiques de l’artiste.

Newsarama: Tom, pour les gens qui ne connaissent pas l’histoire, qu’est-ce Geronimo stilton à propos?

Tom Angleberger: Geronimo Stilton est un personnage fantastique, mais très différent de beaucoup d’autres personnages de livres pour enfants. Oui, c’est un animal qui parle, mais c’est un animal qui parle, avec un travail et des responsabilités et un très beau costume.

S’il le pouvait, il passerait tout son temps à diriger son journal ou à travailler sur son roman. Malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous, il n’a presque jamais cette chance car l’un de ses amis farfelus le traîne toujours dans une aventure folle.

Dans ce livre, c’est son ami, Hercule Poirat, le célèbre détective qui insiste pour qu’ils explorent les égouts sous New Mouse City à la recherche de la source d’une terrible odeur. Alerte spoiler: ils le trouvent et puis certains.

Tom Angleberger Crédits: Scholastic / Graphix



Nrama: Avez-vous approché Scholastic avec cette idée ou vous ont-ils approché?

Angleberger: J’ai en fait approché Scholastic il y a quelques années parce que je voulais écrire une aventure Geronimo Stilton. Il est difficile de résister à l’envie de créer sa propre aventure folle pour lui! À l’époque, ils ont dit non parce qu’il écrivait son propre matériel.

Mais ensuite, ils ont dit qu’il y avait des histoires qui n’avaient jamais été traduites et publiées en anglais et m’ont demandé de l’adapter en roman graphique! Quelle rêve devenu réalité.

Nrama: Quel a été le processus d’adaptation de Geronimo Stilton en roman graphique?

Angleberger: Tout d’abord, c’était beaucoup de plaisir!

Je travaillais avec la traduction d’un manuscrit écrit à l’origine en italien. Il était plein de trucs absolument fous comme des rats chanteurs, un cafard primé et du ski nautique Geronimo à travers l’égout. J’ai donc commencé à dessiner!

Puis mes dessins en noir et blanc ont été colorés par Corey Barba et lettrés par Shivana Sookdeo. Ce sont vraiment eux qui ont transformé toutes ces affaires folles en un véritable roman graphique!

Nrama: Comment avez-vous abordé le style de ce livre?

Angleberger: Alors que je dessine des bandes dessinées depuis que je suis enfant, j’ai toujours pensé que je n’étais pas assez bon pour faire un roman graphique.

alors Chien est venu et a prouvé qu’un artiste n’avait pas besoin d’être le prochain Jack Kirby. Les enfants dévorent ces livres! Et parce que le style est accessible – et il y a même des instructions de dessin dans les livres – ils sont inspirés pour faire leurs propres bandes dessinées. Eh bien… moi aussi!

Crédits: Scholastic



Nrama: Donc, je suppose que vous êtes un fan de longue date de Geronimo stilton. Comment êtes-vous entré dans la franchise? Pourquoi vous sentez-vous si connecté à cela?

Angleberger: Tout a peut-être commencé dans ma bibliothèque locale lorsque j’ai trouvé un livre audio avec plusieurs aventures Geronimo lues par Edward Hermann. Une fois que je l’ai entendu lire Pattes de Cheddarface, J’étais accro.

Depuis lors, je lis moi-même les livres à haute voix, à la fois à mes propres enfants et aux enfants de leur école. Ils sont très amusants à lire à haute voix – des jeux de mots ringards, des voix farfelues et l’anxiété grandissante de Geronimo à propos des dégâts dans lesquels il se trouve.

Nrama: Pourquoi pensez-vous que les enfants aiment ce monde?

Angleberger: Je pense que les enfants adorent lire sur les adultes, surtout lorsque ces adultes font des erreurs ou se retrouvent dans des situations délicates. Maintenant, cela ne veut pas dire qu’ils vont adorer lire Guerre et Paix.

Mais si vous faites de l’adulte une souris et que vous lui donnez un grand monde ringard pour faire ses erreurs, alors vous avez quelque chose.

Nrama: Pourquoi pensez-vous que les romans graphiques sont un support important pour les enfants?

Angleberger: Oh mon garçon, ne me lancez pas. Je peux en parler toute la journée. Pour essayer de le résumer: pour moi, c’est une question de joie de lire et de vivre une histoire. Bien que j’apprécie parfois un long voyage à travers un texte volumineux et complexe, il y a beaucoup à dire pour la balade visuelle et verbale sauvage que vous pouvez obtenir d’un roman graphique.

Nrama: Pour terminer, je vois que vous travaillez déjà sur un deuxième volume pour l’année prochaine, Slime pour le dîner. Êtes-vous impatient d’en faire plus?

Angleberger: Comme, je l’ai dit, c’est tellement amusant.

Je travaille actuellement sur ma deuxième adaptation de roman graphique de Geronimo Stilton: Slime for Dinner, un mystère se déroulant dans le château effrayant de Creepella. Bien sûr, cela signifie des apparitions de ses parents effrayants, de ses amis effrayants et de son adorable chauve-souris, Bitewing! En outre, beaucoup de boue.