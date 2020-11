Gerhard Strubers fait ses débuts en tant qu’entraîneur des Red Bulls de New York samedi

L’entraîneur Gerhard Struber a purgé sa quarantaine à New York et a hâte de faire ses débuts dans la Major League Soccer (MLS). Le joueur de 43 ans de Salzbourg s’occupera des Red Bulls de New York pour la première fois samedi (21h00 CET) lors du barrage contre Columbus Crew.

Struber a quitté le club anglais de deuxième division Barnsley pour le NYRB début octobre et est arrivé au club basé à Harrison / New Jersey au début de la semaine dernière. Maintenant, son entrée a lieu avec le premier tour de barrages, qui est décidé dans un match. Le match dans l’Ohio pourrait également signifier la fin de la saison. « C’est une situation particulière pour moi et pour l’équipe », a avoué le natif de Salzbourg.

Il a repris l’équipe avec le Styrian Daniel Royer de l’entraîneur par intérim Bradley Carnell et a bien sûr beaucoup confiance en lui. « J’ai repris une équipe de bonne humeur et avec une bonne énergie. Nous en avons besoin samedi. L’équipe m’a montré qu’elle était prête pour un gros combat et qu’elle pouvait bien performer », a expliqué Struber.

Cependant, Columbus est le favori. Le Crew SC a remporté neuf de ses dix derniers matchs à domicile et est invaincu à son stade de Mapfre contre les Red Bulls depuis mars 2015. Les Red Bulls se sont qualifiés pour les barrages pour la 21e fois en 25 ans de la MLS, ce qui en fait des détenteurs de records.