Gerard’s Greenland Les détails sont à la disposition des fans?

Vous ennuyez-vous avec Corona et d’autres nouvelles?

Il y a de quoi vous réjouir. La date de sortie de Gerard’s Greenland est sortie. Il sortira le 31 juillet aux États-Unis. Selon les rapports, le protagoniste principal du film est Gerald Butler et la célèbre Morena Baccarin de Deadpool.

D’autres détails sur le Groenland de Gerard sont-ils disponibles?

Le réalisateur du film est Ric Roman. Gerald connaît bien son réalisateur car il a déjà travaillé avec lui dans sa série de films «Olympus est tombé».

Si l’on en croit les informations, la sortie du film était prévue pour juin 2020 mais en raison de l’éclatement soudain de l’apocalypse Covid 19, la sortie a été reportée.

La date de sortie de Gerard’s Greenland est décalée?

Le changement de date de sortie n’a rien de nouveau, car la plupart des maisons de production ainsi que les séries Web ou les projets planifiés ont été retardés. Le monde du divertissement à travers le monde a subi d’énormes pertes en raison de cette apocalypse.

Heureusement, la situation change maintenant, tous les secteurs, primaire, secondaire ou tertiaire, s’ouvrent. La situation du marché a lentement mais progressivement commencé à changer. De même, les créateurs du Groenland ont décidé de sortir le film le 31 juillet 2020.

Qu’ont à dire les scénaristes du film?

L’auteur du film est très acclamé Chris Sparling et le film est produit par STX Films. Thunder Road Films sont les coproducteurs du film.

Selon les rapports, «Groenland» est un thriller d’aventure dans lequel une famille se bat pour sa survie alors que le monde est sur le point de disparaître.

D’autres films partageant la lutte du changement de date de sortie?

De nombreuses séries et films ont vu leurs dates de sortie originales modifiées et avancées en raison de l’apocalypse Covid 19. Des films tels que Mulan, A Quiet Place, Black Widow, etc. ont été reportés en raison de l’apocalypse et du verrouillage en raison de la fermeture des salles de cinéma.

Selon les rapports, la plupart des producteurs ont changé la date de sortie de leur film et l’ont reportée à la fin de 2020 ou au début de 2021.