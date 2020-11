«Gerald Hutson est un troll» – .

Alors que les rumeurs inondent Twitter à propos de Quavo et Reginae Carter, certains fans pensent que le rappeur a trompé Saweetie. Cependant, les commentaires qui ont alimenté l’incendie semblent provenir d’un farceur de renom qui tente d’inventer des rumeurs.

Hier 19 novembre, Gucci Mane et Jeezy ont pris part à la dernière bataille de Verzuz. Le duel de rap a suffisamment chauffé, mais Twitter a été incendié par la section des commentaires à la place.

Un utilisateur d’Instagram sous le pseudonyme @iamgeraldhuston a commenté le flux en direct, en demandant: « @quavehuncho you stil f ****** colormenae? »

Le commentaire a donné lieu à des rumeurs sur Twitter selon lesquelles Quavo trompe sa petite amie Saweetie avec Reginae Carter.

@Colormenae est le pseudo Instagram de Reginae Carter, une actrice qui se trouve être la fille de Lil Wayne. Alors que Saweetie est un chanteur avec qui Quavo sort depuis trois ans.

Les rumeurs de Quavo et Reginae sont-elles vraies?

Gerald Hutson, l’homme qui a commenté le live, est un humoriste et un farceur sur YouTube avec 470k abonnés.

Ses farces l’amènent souvent à jouer des blagues à des membres du public sans méfiance, notamment à étreindre les acheteurs et à demander aux filles de prendre des lignes.

Bien qu’il n’ait pas confirmé si le commentaire était une véritable allégation ou une autre de ses farces, il est largement admis que sur Twitter, le commentaire était une blague et un coup publicitaire.

Le commentaire de Quavo et Reginae était l’un des nombreux comédiens à gauche dirigés vers les célébrités. Il a également demandé: « @gabunion est-il vrai que vous aimez attacher Dwade? » et a dit à Take Off, qui n’est pas le partenaire de Cardi B, « arrêtez de tricher sur Cardi B. bro. »

Les fans de Quavo et Reginae ont pris connaissance des commentaires Instagram de Gerald Hutson, le surnommant «chasseur d’influence» et «troll».

Les utilisateurs de Twitter réagissent au commentaire

De nombreux fans des deux artistes ont été aspirés par la farce, tweetant leur déception face à Quavo.

Si Quavo a trompé Saweetie, c’est en fait ça😩 – Loz. (@itslozxo) 20 novembre 2020

Je n’idolâtre pas les relations avec les célébrités mais Quavo et Saweetie avaient l’air vraiment bien ensemble smh – Lilith ♡ (@faitheeponyg) 20 novembre 2020

D’autres fans aux yeux d’aigle ont activement souligné que l’homme qui a commenté est un farceur connu.

«Ouais, Gerald Hutson est un troll. Quavo ne trompe pas Saweetie avec Reginae », a tweeté un fan.

