George Washington Carver, botaniste, éducateur et agriculteur renommé, approchait de la fin de sa vie le 19 juillet 1942 lorsqu’il s’associa à son ami, le célèbre industriel Henry Ford. Carver est connu pour son travail avec les plantes d’arachide (bien que, contrairement à la croyance populaire, il n’a pas inventer le beurre d’arachide), tandis que Ford est surtout connu pour avoir créé la chaîne de montage qui a rendu possible la production de masse de l’automobile. Cela peut sembler une amitié étrange et improbable, mais cela a conduit les deux leaders de leurs domaines respectifs à collaborer sur des projets communs.

George Washington Carver était le fils d'esclaves affranchis.

Qui était George Washington Carver?

George Washington Carver était né vers 1864 sur la ferme du Missouri de Moses Carver. Ses parents étaient des esclaves appartenant à Carver, mais après avoir été kidnappés et vendus dans plusieurs États, Carver a adopté George et son frère, James. L’épouse de Moses Carver, Susan, s’est avérée une tutrice compétente, et George est devenu un étudiant curieux, mais il a eu du mal à obtenir une bonne éducation en tant que garçon noir dans l’Amérique d’après-guerre civile. Initialement refusé l’admission dans une université du Kansas, il est devenu le premier étudiant noir à l’Iowa State Agricultural College. De là, il a aidé à fonder l’Institut Tuskegee en Alabama et a consacré sa vie à la promotion de la industrie de l’arachide dans le Sud.

Qui était Henry Ford?

En tant qu’industriel et magnat des affaires, Henry Ford a tenté de nombreuses activités, mais il est surtout connu comme le fondateur de la Ford Motor Company. En utilisant son processus de chaîne d’assemblage innovant, Ford a rendu l’automobile abordable pour les Américains de la classe moyenne. Il était également l’un des premiers écologistes déterminés à réutiliser autant de déchets de ses usines que possible, formant – entre autres entreprises –Fusain Kingsford dans le processus.

Reconstituer le sol

Carver et Ford partagé un intérêt dans la prévention et la réparation de l’épuisement des sols. Certaines cultures courantes, comme le maïs et le blé, ont tiré trop de nutriments du sol, ce qui a retardé les cultures ultérieures. Carver a cherché à éduquer les agriculteurs sur la rotation des cultures et la plantation de cultures alternatives, telles que les arachides, qui reconstituaient les nutriments dans le sol.

Pen Pals

Ford a suivi de près le travail effectué par George Washington Carver, enthousiasmé par les découvertes de Carver selon lesquelles différentes cultures avaient des propriétés régénératrices du sol. Carver a également expérimenté différents types de produits à base d’arachides, un autre domaine d’intérêt pour Ford, qui espérait que des produits comme les peintures, le carburant et les plastiques pourraient être dérivé de plantes telles que les arachides et le soja à l’avenir. Il à Carver en 1934, et les deux inventeurs ont noué une amitié improbable via le service postal et ont maintenu leur correspondance pendant plusieurs années. Ford a même donné de l’argent à l’Institut Tuskegee.

Réunion en personne

En 1937, alors que Carver et Ford étaient au début des années soixante-dix, ils se sont rencontrés en personne pour la première fois. À l’invitation de Ford, Carver s’est rendu au Michigan pour visiter les usines de Ford et discuter de leurs intérêts communs. En personne, tout comme dans leurs correspondances écrites, Carver et Ford se sont bien entendus. Ford a même demandé à Carver d’évaluer ses récoltes dans sa plantation Ford en Géorgie pour proposer des suggestions pour maximiser la production tout en maintenant des normes écologiques.

Efforts de recrutement

Après leur première rencontre, Ford s’est rendu à plusieurs reprises en Alabama pour tenter de recruter Carver pour travailler pour lui à son siège social de Dearborn, au Michigan. Une fois que la Seconde Guerre mondiale a éclaté et que les États-Unis ont connu une pénurie de caoutchouc pendant la guerre, Ford a demandé à Carver de l’aider à créer une alternative à base de plantes aux matériaux extensibles. Carver a finalement accepté de travailler avec Ford, en partie parce qu’il voulait aider l’effort de guerre.

Une expérience conjointe

George Washington Carver est arrivé à Dearborn le 19 juillet 1942 pour rejoindre Henry Ford sur un série d’expériences. Les deux amis ont installé un espace de travail et un laboratoire au centre-ville de Dearborn, dans un bâtiment qui abritait autrefois une usine d’eau, où ils ont testé un certain nombre de plantes dans l’espoir de produire un substitut du caoutchouc. Ils ont tout essayé, du soja aux patates douces en passant par les pissenlits, mais ils ont finalement trouvé de l’or, pour ainsi dire, avec une mauvaise herbe commune appelée verge d’or.

Un partenariat de courte durée

Malheureusement, les efforts de collaboration de Carver et Ford ont été de courte durée. Carver est décédé moins d’un an plus tard, le 5 janvier 1943, après être tombé dans un escalier de sa maison en Alabama. Il a été enterré sur le terrain de l’Institut Tuskegee. Quelques années plus tard, en avril 1947, Ford mourut également. Nous ne saurons jamais quelles autres innovations leur partenariat aurait pu apporter au monde si seulement ils avaient eu plus de temps.