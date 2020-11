George W. Bush appelle le président élu Joe Biden et adresse ses félicitations

WASHINGTON – L’ancien président George W. Bush a adressé un message de félicitations au président élu Joe Biden et au vice-président élu Kamala Harris dimanche, au lendemain de la victoire de Biden. «J’ai simplement parlé au président élu des États-Unis, Joe Biden», a déclaré Bush, un républicain, dans une annonce dimanche. « J’ai prolongé mes chaleureuses félicitations et je l’ai remercié pour le message patriotique qu’il a livré le soir dernier. » – – – Bush a déclaré qu’il était également connu sous le nom de Harris pour la féliciter pour son élection historique en tant que vice-président. Je sais que Joe Biden est un grand homme, qui a gagné son alternative pour diriger et unifier notre nation », a déclaré Bush. «Le président élu a réitéré que s’il se présentait comme démocrate, il gouvernera pour tous les individus. Je lui ai fourni le même facteur que j’ai fourni aux présidents Trump et Obama: mes prières pour son succès et ma promesse d’aider dans toutes les démarches possibles. » a combattu la campagne de marketing. »« Il a obtenu les voix de plus de 70 millions d’individus – une réalisation politique rare », a déclaré Bush. « Ils ont parlé, et leurs voix continueront à être entendues au moyen des républicains élus à chaque étape de la présidence. Biden gagne: le démocrate qui a juré de revenir à la ‘normalité’ bat Trump lors des élections de cliffhanger et poursuivre les défis autorisés, et tout point non résolu pourrait être correctement jugé. Les Américains peuvent avoir confiance que cette élection a été fondamentalement honnête, que son intégrité pourrait être maintenue et que son résultat final est évident. »« Les défis auxquels notre nation est confrontée exigeront l’un des meilleurs du président élu Biden et du vice-président élu. Harris – et l’un des meilleurs de nous tous », a-t-il conclu. «Nous devrions venir collectivement pour le bien de nos ménages et de nos voisins, et pour notre nation et son avenir.» Le président de 74 ans est resté en grande partie hors de la vue du grand public depuis qu’il a quitté son lieu de travail, mais il est apparu en désaccord avec Trump au cours des 4 dernières années. En 2016, Bush a révélé que lui et son épouse n’avaient pas réussi un sondage pour Trump ni pour sa challenger démocrate Hillary Clinton. Bush n’a pas déclaré pour qui il avait voté lors des élections de ces 12 mois, mais il n’a pas fourni d’assistance publique à Trump. Le porte-parole de Bush, Freddy Ford, a informé le Dallas Morning Information que l’ancien président était «retiré de la politique présidentielle». Trump a assailli à plusieurs reprises Bush pour son dossier, ainsi que le choix de faire la guerre en Irak.Le frère de Bush, l’ancien gouverneur de Floride Jeb Bush, s’est présenté contre Trump dans une tentative infructueuse pour le candidat républicain à la présidentielle en 2016. Le favori n’a pas réussi à interrompre au sein de la course du GOP, notamment après que Trump a commencé à le qualifier de «basse énergie». Jeb Bush a été l’un des premiers républicains distingués à peser sur la victoire de Biden et Harris, tweetant qu’il pouvait «prier pour vous et votre succès. «Félicitations au président élu Biden. J’ai prié pour notre président presque toute ma vie d’adulte. Je prie peut-être pour vous et votre succès », a-t-il tweeté. «Le moment est peut-être venu de guérir les blessures profondes. Beaucoup comptent sur vous pour ouvrir la voie. »Le dernier président sortant à perdre une réélection était le père de Bush, George HW Bush. Plus tôt cette année, un groupe d’au moins 200 anciens membres de l’administration et campagne de marketing de George W. Bush Les officiers ont lancé un formidable PAC connu sous le nom de «43 Alumni for Biden», déclarant qu’il était «temps de prendre position». Le groupe, qui n’est pas immédiatement affilié à Bush, a adressé samedi une déclaration de félicitations à Biden «Comme nous l’avons vu, La démocratie américaine pourrait être avancée, quelle que soit la manière dont elle fonctionne. Nous restons debout pour que le président élu Biden unisse notre nation au moyen de l’honneur, de l’intégrité et de l’empathie, alors qu’il aborde les défis de notre nation à la maison et à l’étranger. »Trump concédera-t-il? Si Trump refuse de concéder, il brisera plus siècle de coutumeSen. Mitt Romney, le porteur banal républicain de 2012 et un critique vocal de Trump, a décrit Biden et Harris comme «des gens de bonne volonté et de caractère admirable». «Nous prions pour que Dieu puisse les bénir dans les jours et les années à venir», a-t-il déclaré dans une annonce. Romney a annoncé plus tôt ces 12 mois qu’il n’avait pas l’intention de voter pour Trump et qu’il était le seul républicain à voter contre le président tout au long de sa procédure de destitution. Trump n’a qu’à concéder et a promis de procéder à des contestations autorisées de la course.

