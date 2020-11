George Russell dénonce une « erreur stupide » qui lui a coûté ses premiers points en F1

Le pilote Williams George Russell a déploré la « stupide erreur » qui lui a coûté la première course de points de Formule 1 de sa carrière au Grand Prix d’Emilia Romagna.

Russell, considéré par beaucoup comme une future star et largement appelé à remplacer un jour Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas chez Mercedes, apprend son métier depuis le début de 2019 avec l’équipe Williams. Dernier

La voiture de l’année était de loin la plus lente sur la grille, et bien que la voiture de cette année soit une amélioration, Russell a toujours du mal à enregistrer un résultat décent.

Et donc, alors que l’Anglais courait 10e derrière la voiture de sécurité avec 10 tours de la course de ce matin à faire, il semblait qu’il était dans le siège du box pour enfin sortir du but et marquer ses premiers points.

C’était avant l’erreur qu’il dit qu’il «n’oubliera jamais».

Se faufilant d’un côté à l’autre pour garder la chaleur dans ses pneus, Russell a perdu le contrôle et a heurté le mur, terminant sa course sur place.

Un Russell visiblement bouleversé a été aperçu assis sur l’herbe à côté de la piste, la tête entre les mains, alors qu’il contemplait ce qui avait été jeté.

Un George Russell frustré après s’être écrasé du Grand Prix d’Émilie-Romagne. (FOX Sports)

S’exprimant après la course, on a demandé à Russell ce qu’il devait faire pour finalement terminer dans les points.

« Je ne sais pas. Ne fais pas d’erreurs stupides comme je l’ai fait aujourd’hui, » répondit-il.

«C’était une course que je poussais aussi fort que je pouvais du premier tour jusque-là, la plus agressive que j’ai jamais été. Et je voulais continuer cela sous la voiture de sécurité parce que je savais qu’avec les gars derrière moi sur le pneus neufs chauds, moi-même sur les vieux pneus, si j’avais une chance d’obtenir un point, je devais être super agressif.

« Et évidemment, dès que j’ai perdu la voiture, j’étais déjà dans le mur, et c’est juste en train de vider. Je suis vraiment désolé pour tous les gars. »

George Russell en action pour Williams à Imola. (Getty)

Le joueur de 22 ans a posté plus tard sur Instagram: « Je n’oublierai jamais ce jour, cette erreur. J’en tirerai des leçons, j’en serai plus fort. Je suis désolé pour toute l’équipe. Pas d’excuses. »

Cela a attiré une réponse de Lewis Hamilton, le pilote le plus titré du sport ayant répondu: « George, tu donnais tout de toi. C’est normal de faire des erreurs et c’est normal de ressentir la douleur. J’ai fait plus que je ne me souviens. Vous ‘es super copain. «

Les performances de Russell ont attiré l’attention de l’ancien champion du monde Fernando Alonso, qui reviendra dans le sport en 2021, en remplacement de Daniel Ricciardo chez Renault.

« Je pense qu’il y a maintenant des pilotes très talentueux en Formule 1 », a déclaré Alonso à Sky Sports ce week-end.

« George Russell est celui qui me surprend chaque week-end. Comment il conduit la Williams. Zéro erreur. Je suis vraiment surpris de sa vitesse naturelle.

« Donc, si je dois dire un nom, Russell pour l’avenir sera mon choix. »

Ayant souvent entraîné les Williams dans des endroits où ils ne méritent pas d’être, Russell a acquis la réputation d’être l’un des meilleurs qualifiés du sport. Dans les 34 courses qu’il a disputées, il n’a jamais été surqualifié par son coéquipier.