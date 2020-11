George Russell a la capacité de briller dans l’une des meilleures équipes de F1

George Russell a coupé une silhouette abattue alors qu’il était assis contre la clôture de l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari après s’être écrasé lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne dimanche. En bonne position pour se battre pour son premier point en carrière en Formule 1, il a filé dans les barrières après avoir tenté de réchauffer ses pneus derrière la voiture de sécurité au 53e tour. En dixième position à seulement dix tours de la fin, l’erreur de Russell s’est avérée coûteuse et il n’a que lui-même à blâmer. Cependant, loin d’une erreur rare qui lui a permis de perdre un premier point, son week-end global s’est avéré être un autre succès dans la Fw43 en difficulté. Pour la huitième fois en 13 courses, Russell s’est qualifié pour la Q2 et a également étendu son record de surclassement de son coéquipier en F1 à 34 courses. Et, pour la deuxième semaine de course consécutive, le joueur de 22 ans a remporté le scalp du quadruple champion du monde Sebastian Vettel en qualifications. Bien que dans une voiture de qualité inférieure, ses talents de fanfaron ont attiré l’attention du double champion du monde Fernando Alonso, entre autres. Alonso, qui reviendra en F1 avec Renault l’année prochaine, a déclaré Sky Sports qu’il croyait que Russell était le pilote hors pair de toutes les jeunes stars actuellement dans le sport. «Comment il conduit la Williams. Je suis vraiment surpris par sa vitesse naturelle. Donc, si je dois dire un nom, Russell pour l’avenir sera mon choix », a déclaré l’Espagnol. Rapide, dévoué et professionnel, Russell est très bien noté parce qu’il a battu ses rivaux désormais F1, Lando Norris de McLaren et Alex Albon de Red Bull dans le championnat F2 2018. Bien sûr, le succès de la série junior ne se transforme pas automatiquement en gloire en F1. Cependant, ces triomphes dans les catégories inférieures donnent une idée des performances potentielles sur la grande scène. Pour toute sa classe en plein essor, il est malheureux que Russell soit dans une machine sous la normale qui n’a pas le rythme pour pousser ces équipes de milieu de terrain en lice pour des points réguliers. Mais son heure viendra. Voir aussi 10 meilleures performances de films Shia LaBeouf Une partie du programme des pilotes Mercedes signifie qu’il est suffisamment solide pour que le Silver Arrow le considère comme un futur pilote. Et avec un nouveau succès contre son coéquipier Williams, Nicholas Latifi, un siège dans une équipe plus forte devrait s’ouvrir pour lui à l’avenir. TOUR 53/63 Plus de drame à Imola – et cette fois c’est George Russell Courant derrière la voiture de sécurité, il heurte les barrières 💥 « Je ne sais pas quoi dire » dit-il à l’équipe à la radio 😬#ImolaGP 🇮🇹 # F1 pic.twitter.com/PMCv0wQrXE – Formule 1 (@ F1) 1 novembre 2020 Le natif de King’s Lynn a fait un travail fantastique contre son coéquipier de 2019 Robert Kubica et a poursuivi cette tendance contre Latifi cette campagne. Contre les deux hommes, il n’a jamais été sur-qualifié et continue de pousser sa voiture grinçante au maximum. Avoir l’avantage sur votre coéquipier est toujours la première étape, mais nous ne saurons vraiment à quel point il est doué jusqu’à ce qu’il conduise une voiture plus redoutable après la saison prochaine. Il acquiert peut-être de l’expérience à la dure, mais son excellent engin de course et sa capacité à attaquer de l’arrière de la grille tout en évitant le contact sont impressionnants. Des spéculations ont fait surface sur son avenir ces dernières semaines – malgré un contrat en place pour 2021 – certains suggérant qu’il pourrait être remplacé par Sergio Perez. Le Mexicain apportant le parrainage lucratif du milliardaire Carlos Slim, ajouté à sa récente forme époustouflante au Racing Point, cela semblait une option probable pour une équipe sous un nouveau propriétaire. Mais Williams s’est excusé d’avoir créé une confusion ce week-end en Italie et a confirmé que Russell resterait avec l’équipe aux côtés de Latifi la saison prochaine. À 22 ans, Russell est encore si jeune et a une belle carrière de pilote devant lui. Sa volonté constante de s’améliorer, sa solide éthique de travail et son engagement à faire bouger les choses seraient un ajout important à toute entreprise ambitieuse. Voir aussi Interview du superviseur des effets visuels de The Rise of Skywalker - / Film Quelle que soit l’équipe pour laquelle un pilote court, il doit être frustrant de devoir se battre au fond de la grille et de voir d’autres rivaux voler la vedette, décrocher des podiums et terminer un tour complet devant vous. Tout ce que Russell peut faire maintenant, c’est se concentrer sur ce qui se trouve devant lui, rester positif, réduire les erreurs et tirer le maximum de l’offre limitée disponible. Au fur et à mesure que la saison prochaine se déroule, s’il continue d’utiliser son rythme et son intelligence sur la piste, alors une plus grande opportunité se présentera à lui pour 2022. Une opportunité qui le poussera à se battre pour les podiums et les victoires qu’il mérite. En savoir plus sur l’application Sport360

