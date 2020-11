George Lucas a planifié DARTH MAUL en tant que méchant de Star Wars Sequels

Mouche rouge / LucasArts

Avant de vendre Lucasfilm à Disney en 2012, et à l’époque où il développait ses propres plans pour une trilogie de suite de Star Wars, George Lucas prévoyait de faire de Darth Maul un méchant clé des suites de Star Wars, une nouvelle révélation qui est venue gracieuseté de Paul Les archives de Duncan’s Star Wars. 1999-2005 (via ScreenRant).

Le tome de Duncan offre un tout nouveau niveau de perspicacité dans la création et le développement de la trilogie préquelle de Star Wars, mais les fans ont accordé une attention particulière aux commentaires du cinéaste sur ses suites prévues.

Comme le révèle le livre, Lucas avait à l’origine l’intention de Dark Maul – le principal antagoniste de l’épisode I: La menace fantôme – de jouer un rôle important dans l’épisode VII, l’ancien apprenti Sith allant même jusqu’à développer un empire criminel qui rivaliserait. la Nouvelle République pour le contrôle de la galaxie.

Si tout cela vous semble familier, c’est parce que c’est probablement le cas. Les fans qui ont regardé The Clone Wars, Rebels and Solo: A Star Wars Story sauront que Maul a en effet construit son propre empire criminel, d’abord en prenant le contrôle du groupe mandalorien Death Watch, puis en créant sa propre organisation, Crimson. Dawn, dans l’intervalle entre les épisodes III et IV. Nous ne pouvons pas savoir comment cela a pu se dérouler dans cette chronologie post-épisode VI, mais il est bon de savoir que le plan de Lucas pour les suites a quand même informé l’arc de Maul.

Une autre information passionnante issue de la nouvelle collection est que Dark Talon, un personnage de Star Wars: Legacy, aurait été l’apprenti de Maul. Talon a déjà été sollicitée pour jouer un rôle dans le jeu Darth Maul annulé de Red Fly à partir de 2011, mais avec la dissolution de l’ancienne continuité de Legends en 2014, elle n’a pas été vue depuis un moment.

Quoi qu’il en soit, alors que l’arc de Maul s’est terminé de manière satisfaisante dans Rebels (où il a péri dans un duel avec son ennemi de longue date Obi-Wan Kenobi), il est toujours fascinant de considérer ce qui aurait pu se passer si Lucas avait poursuivi ses plans originaux.

