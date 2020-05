George Lucas a imaginé la technologie mandalorienne pour les décors / films virtuels

Disney Gallery: Le Mandalorien continue de fournir des informations fascinantes sur la réalisation du premier live-action Guerres des étoiles séries. Un aspect de la production que nous avons couvert précédemment était l’innovation Stagecraft la technologie utilisée pour créer des environnements virtuels immersifs en temps réel et à huis clos, plutôt que la technologie d’écran vert standard qui nécessite l’ajout d’effets visuels d’arrière-plan en post-production. Cette technologie, appelée Le volume par le casting et l’équipe, est l’une des innovations les plus étonnantes dans la technologie du cinéma au cours des dernières années. Mais comme le quatrième épisode de Le Mandalorien série documentaire révélée, c’est aussi quelque chose Guerres des étoiles créateur George Lucas voulait se faire il y a près d’une décennie.

Le quatrième épisode de Disney Gallery: Le Mandalorien met en lumière The Volume du point de vue des artistes des effets visuels qui ont travaillé avec lui, des réalisateurs qui l’ont utilisé sur le plateau et des acteurs qui ont été stupéfaits par la façon dont cela les a aidés à s’immerger dans une scène ensemble. Mais c’est le producteur exécutif Jon Favreau qui nous guide à travers son propre voyage pour faire de The Volume une réalité.

Au début de l’épisode, Favreau suit le lancement de la technologie qui allait devenir le volume. Ça a commencé le Le livre de la jungle lorsque l’écran bleu, les performances de capture de mouvement et les effets visuels étaient utilisés pour créer un environnement presque entièrement numérique avec des animaux photoréalistes animés par ordinateur, tous entourant un seul acteur humain jouant Mowgli. Afin de rendre cela aussi beau que possible, Favreau a utilisé des panneaux vidéo qui ont créé une lumière interactive. En utilisant cet outil, les ombres et les changements d’éclairage qui se produiraient dans la vie réelle, comme si un éléphant marchait devant Mowgli, n’avaient pas besoin d’être ajoutés numériquement (et généralement de manière peu convaincante) en post-production.

Favreau a ensuite pris cette expérience avec lui pour Le roi Lion remake, où la technologie est allée plus loin. Au lieu de filmer avec un tas d’écran bleu, de vrais décors et une technologie de capture de mouvement, ils ont utilisé un moteur de jeu vidéo pour créer un environnement généré par ordinateur dans lequel ils contrôlaient le mouvement de la caméra grâce à la technologie VR. Mais c’était une production où tout a été créé avec des effets visuels. Comment cette technologie pourrait-elle être utilisée pour la réalisation de films en direct?

Cela nous amène à Le Mandalorien, où Favreau a finalement pu réaliser son rêve de tourner dans un environnement virtuel dans un espace d’action en direct où les visuels entourant les acteurs changeaient en temps réel au fur et à mesure que la caméra se déplaçait autour d’eux. C’est la technologie appelée The Volume, qui utilise également un moteur de jeu vidéo pour rendre les environnements en temps réel pour les caméras qui tournent sur le plateau. Nous commençons à peine à voir comment cela va changer le cinéma tel que nous le connaissons, mais quelqu’un d’autre a eu l’idée en premier.

George Lucas a eu l’idée du volume il y a une décennie

Avant que Jon Favreau ne puisse enfin travailler avec Lucasfilm pour casser The Volume, c’était une idée que George Lucas avait espéré mettre en œuvre environ une décennie plus tôt.

Dans cet épisode de Le Mandalorien série documentaire, réalisateur de la première saison Bryce Dallas Howard se souvient avoir eu une conversation avec George Lucas il y a environ 20 ans quand il lui a dit qu’un jour à l’avenir, les gens pourraient faire des films comme Guerres des étoiles dans leur garage. Il pensait que les lieux créés avec des effets visuels pouvaient sembler aussi réels qu’une prise de vue sur place. Lucas avait même l’intention de réaliser ce rêve lui-même, comme l’a révélé Kathleen Kennedy dans l’une des tables rondes de l’épisode.

Au début des années 2010, George Lucas a fait une offre pour étendre la portée de l’installation cinématographique connue sous le nom de Skywalker Ranch avec un complexe de 269 000 pieds carrés qui comprendrait un complexe de style mission de 51 pieds de haut avec deux 85- tours à pied, deux scènes sonores intérieures et une grande scène extérieure. L’expansion connue sous le nom de projet Grady Ranch aurait généré des centaines d’emplois bien rémunérés et de recettes fiscales, mais malheureusement, un tas de snobs riches se sont mis en travers.

Lucas avait l’intention de percer le studio en 2013, mais en avril 2012, il a retiré son offre après que les propriétaires locaux se soient fermement opposés au projet en raison de l’augmentation présumée de la circulation et du bruit, sans parler des réclamations de dommages environnementaux afin de donner l’impression qu’ils se souciaient d’autre chose qu’eux-mêmes. Le tollé a conduit George Lucas à abandonner le projet.

La rumeur veut que c’est là que George Lucas avait l’intention de produire ce qui aurait été le premier live-action Guerres des étoiles séries, Star Wars: Underworld, utilisant une technologie de pointe pour réaliser une action en direct Guerres des étoiles série abordable. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles ses plans pour une Guerres des étoiles la trilogie de suite, dont nous n’avons entendu parler que brièvement de Lucas lui-même, se serait également déroulée dans cette installation. Malheureusement, après que le plan du studio se soit effondré, il a vendu Lucasfilm à Disney six mois plus tard, et le reste est (en cours) de l’histoire.

George Lucas aurait-il pu changer de nouveau le cinéma s’il avait pu construire ce studio? La technologie d’il y a 10 ans aurait-elle été capable de réaliser le rêve de George Lucas? C’est difficile à dire. Comme James Cameron, Lucas a toujours été un cinéaste dont les idées nécessitent que de nouvelles technologies soient innovées pour être pleinement réalisées, et je ne doute pas qu’il aurait au moins fait progresser la technologie de l’époque. Mais maintenant, l’histoire nommera Le Mandalorien en tant que première production à utiliser le rendu en temps réel et des extensions et effets de jeux intégrés à travers des murs vidéo. La technologie est si convaincante qu’un effet de fumée dans l’un des murs vidéo de l’ensemble virtuel a incité un membre d’équipage à penser qu’il y avait un incendie. C’est sacrément impressionnant. Même s’il n’y a pas beaucoup de futilités à tirer du quatrième épisode de Disney Gallery: Le Mandalorien, la meilleure chose à propos de l’épisode est le métrage de l’ensemble montrant Le volume en action. C’est en fait un peu délicat de voir les murs vidéo changer avec le mouvement de la caméra, en particulier pendant les scènes finales où les personnages principaux sont sur un bateau dans une rivière de lave, mais l’environnement se déplace autour d’eux pour créer l’illusion du mouvement. Le quatrième épisode de Disney Gallery: Le Mandalorien est disponible sur Disney + maintenant.

