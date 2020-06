George Floyd | Un catalyseur de changement | On se souviendra de vous

George Floyd, il n’y aura pratiquement plus personne qui soit privé de ce nom aujourd’hui, sa mort a déclenché une protestation mondiale contre la brutalité de la police et l’injustice à laquelle sont confrontés les Noirs. Il a été commémoré lors de ses funérailles le 10 juin sous le nom de «Big Floyd», ce qui signifie un frère et un père, un mentor de quartier et un athlète. Le sens est devenu un catalyseur de changement ».

C’est environ deux semaines après le meurtre de George Floyd par un officier de police, et une cérémonie funéraire a eu lieu à Houston, sa ville natale au Texas. Plus de 500 personnes en deuil se sont rassemblées pour rendre leurs derniers hommages dans la rue, tandis qu’au milieu des funérailles publiques de Floyd, de nombreuses autres se sont retrouvées dans de longues files d’attente.

Selon certains rapports, les funérailles privées de George Floyd ont eu lieu à la Fountain of Praise Church à Houston. Plus tard, le cadavre de Floyd a été enterré dans les jardins du Houston Memorial.

Funérailles George Floyd

Les funérailles de quatre heures ont été diffusées en direct de l’église de Houston sur toutes les grandes chaînes de télévision des États-Unis.À part les amis, la famille et les proches de George Floyd, de nombreux politiciens et célébrités ont pris part aux funérailles pour payer leur chagrin et leurs condoléances. Parmi les personnes présentes, Ivy McGregor, Jamie Fox, Floyd Mayweather, Channing Tatum, Kathy Taylor et Sylvester Turner, le maire de Houston, ont également participé aux funérailles.

Il y avait des larmes dans les yeux de presque tout le monde présent à la cérémonie funéraire tout en rendant un dernier hommage à George Floyd. Sa fille, Gianna Floyd, et sa femme, Roxie Washington, ont été aperçues rendre hommage à son père et à un mari aimant.

Alors que ses derniers mots, je ne peux pas respirer, ont donné la chair de poule à tous ceux qui ont vu ces images ou l’ont imaginé dans cette situation, son frère a dit qu’il allait changer le monde, et tout le monde se souviendra de lui dans le monde entier.