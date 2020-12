George Eustice suggère que les œufs écossais pourraient être considérés comme un «  repas substantiel  » dans les zones de niveau deux

Les buveurs à la recherche d’un moyen de contourner les restrictions de coronavirus en Angleterre auraient peut-être trouvé la réponse – commandez un œuf écossais avec leur pinte.Le ministre du Cabinet George Eustice a suggéré que la collation au bar compterait comme un «repas substantiel» selon les règles permettant de servir de l’alcool la nourriture dans les zones de niveau deux à partir de mercredi.Le bulletin d’information i politique a coupé le bruit, mais Downing Street a ajouté de la confusion aux conseils post-lockdown pour les propriétaires de pub en refusant de confirmer que les œufs écossais – ou les tartes au porc ou les rouleaux de saucisses – pouvaient être servis aux buveurs sans tomber sous le coup de la nouvelle directive Covid-19. M. Eustice, le secrétaire à l’environnement, a déclaré à la radio LBC: «Je pense qu’un œuf écossais compterait probablement comme un repas substantiel s’il y avait un service à table. Souvent, cela peut être une entrée, mais oui, je pense que ce serait le cas. qu’un pâté de Cornouailles servi avec des frites ou de la salade (mais pas seul) et des tranches de pizza compterait. Mais les sandwichs sont également interdits, à moins qu’ils ne soient accompagnés de cornichons, de betteraves ou d’une salade, ainsi que de rouleaux de saucisses, de pâtés au porc, de bols de chips et de paquets de chips. Le porte-parole officiel de M. Johnson a refusé de préciser la différence entre un «snack de bar» et un bon repas. Il a déclaré: «Je ne vais évidemment pas entrer dans les détails de chaque repas possible. Mais nous avons été clairs: les collations au bar ne comptent pas comme un repas substantiel, mais c’est une pratique bien établie dans l’industrie hôtelière. En savoir plus 7,8 milliards de livres sterling de pertes projetées en décembre montrent que l’hospitalité pourrait être changée à jamais par Covid Le gouvernement promettra de fournir des dizaines de millions de livres sterling de financement aux «pubs humides» qui sont effectivement contraints de fermer dans les niveaux deux et trois en raison de l’interdiction de vendre des boissons sans nourriture. Une source n ° 10 a déclaré: «Nous savons que Noël est généralement l’une des périodes les plus occupées de l’année pour les pubs, nous voulions donc leur apporter un soutien pour les aider à passer à travers.» les niveaux deux et trois – représentant près de 99% de l’Angleterre – sont éligibles à des subventions de 2000 et 3000 livres respectivement, mais le Trésor est connu pour examiner des plans de soutien supplémentaire pour compenser la perte de commerce. les effets de l’alcool »Les experts suggèrent que la motivation derrière la règle du« repas substantiel »est de s’assurer que les gens s’en tiennent aux mesures de distanciation sociale et limitent leur temps dans les pubs et les bars. Leovid-19 se propage plus facilement à l’intérieur, où il y a moins de venti lation. Boire avec un repas réduit le risque que des activités qui augmentent la transmission, comme se rapprocher et parler fort, se produisent, selon Rowland Kao, professeur d’épidémiologie vétérinaire et de science des données à l’Université d’Édimbourg. pour diminuer les inhibitions, cela signifie également qu’il est plus probable que les gens feront des choses qui augmentent la transmission sous cette influence – manger des repas copieux a généralement un effet atténuant sur cette influence ». Elfe et sécurité? Le Père Noël obtient une exemption de masque Une famille parle au Père Noël à travers un écran en plexiglas lors d’une visite au village du Père Noël dans le nord de la Finlande, dans une expérience assimilée à une « visite du Père Noël en prison » (Photo: Attila Cser / Rueters) Le Père Noël ne sera pas obligé de porter un masque dans les grottes en cette saison festive, mais il sera interdit aux enfants de s’asseoir sur ses genoux, a déclaré Downing Street. Le gouvernement a confirmé que les grottes du Père Noël seront autorisées à ouvrir à partir de jeudi une fois le verrouillage de l’Angleterre terminé, même dans les zones soumises aux restrictions les plus strictes. Les règles sont définies dans de nouvelles orientations pour l’organisation d’événements festifs. Un porte-parole n ° 10 a déclaré: «Nous savons que rencontrer le Père Noël est une expérience magique pour les enfants, c’est pourquoi il prendra des précautions de sécurité, notamment en s’assurant qu’il fonctionne de manière sécurisée par Covid, mais cela ne sera pas nécessaire pour le Père Noël. porter un masque. Mais il a ajouté: « Il ne sera pas permis aux enfants de s’asseoir sur ses genoux dans le cadre des conseils. » La seule condition est que les grottes doivent être installées dans des lieux autorisés à ouvrir selon les règles locales, qui comprendront les grands magasins, les magasins et les jardineries. La distanciation sociale et les désinfectants pour les mains doivent également être en place. Des groupes de six chanteurs de chants de Noël au maximum peuvent aller de porte en porte, à condition qu’ils restent à deux mètres du «seuil de tout logement» – et des autres membres du groupe qui ne sont pas dans leur foyer. Les jeux de crèche «dans les bulles scolaires existantes» seront également autorisés. Mais seuls les publics des niveaux un et deux pourront y assister.