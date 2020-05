GEOFF JOHNS nous emmène dans son travail de rêve: amener STARGIRL à la télévision

Crédit: Warner Bros. Television



Crédits: DC UNIVERSE



Ce lundi, Brec Bessinger devient le nouveau héros de l’action en direct de DC dans DC Universe Stargirl.

Basé sur le personnage de bande dessinée DC du même nom et tirant d’un héritage encore plus profond de Starman DC, Stargirl est une idée originale de Geoff Johns – qui a co-créé le personnage original, et est le co-showrunner de la prochaine série télévisée.

Johns (et son équipe de rédaction) ont adapté son Stars & S.T.R.I.P.E.S. bandes dessinées, ainsi que les fils Stargirl de son JSA courir, et a ajouté de nouveaux éléments à mesure que lui – et le personnage – ont grandi depuis les années 1990.

L’émission suit une adolescente, Courtney Whitmore, alors qu’elle déménage dans la petite ville de Blue Valley avec son nouveau beau-père, Pat Dugan. Mais Pat a un secret… il est le compagnon de Starman, membre de la Justice Society of America. Présentant une nouvelle génération de héros à la JSA, Courtney tombe sur le personnel et devient Stargirl avec son beau-père devenant son acolyte, S.T.R.I.P.E.

Stargirl fera ses débuts le 18 mai sur le service de streaming de DC Universe, avec la CW diffusant l’épisode le lendemain – un calendrier à suivre pour toute la première saison de l’émission.

Geoff Johns a parlé à Newsarama de l’émission, de sa quête pour apporter ce personnage de bande dessinée très personnel à la télévision, des éléments de bande dessinée qu’il pensait être les plus importants à traduire dans l’émission, et si les fans peuvent s’attendre à ce que Stargirl croise n’importe lequel des d’autres émissions de télévision DC.

Newsarama: Geoff, quel a été le processus d’adaptation d’une bande dessinée que vous avez écrite il y a deux décennies – une qui vous a été et reste très personnelle?

Geoff Johns: C’était la meilleure expérience que j’aie jamais eue. J’ai travaillé avec tant de gens merveilleux et talentueux. De Peter Roth, Susan Rovner et tout le monde au studio; mon bon ami Greg Berlanti; Sarah Schecter et Greg Beeman; mon collaborateur de longue date, le réalisateur Glen Winter; notre incroyable équipe d’écrivains et de producteurs comme Melissa Carter, Colleen McGuinness, Taylor Streitz et Evan Ball.

Crédit: Warner Bros. Television



En termes de développement et de rupture d’histoires, c’était facile, mais il y avait certainement des défis. Nous avons repoussé les limites de la production et fait des choses qui n’avaient jamais été faites auparavant parce que nous voulions tous élever la barre – comme trouver comment faire du S.T.R.I.P.E. seule était une entreprise gigantesque.

Crédit: Warner Bros. Television



Alan Scott (oui, c’est son vrai nom!) Chez Legacy Effects a mené la charge de la construction du robot. Ils ont construit les combinaisons Iron Man, ils ont travaillé sur Mandalorian, leur place dans la vallée de San Fernando est comme un musée des combinaisons robotiques et des monstres géants les plus incroyables que vous puissiez imaginer. Ce sont des gens comme Alan, puis des gens comme Andrew Orloff et sa maison VFX ZOIC, qui ont compris comment faire des choses que personne ne pouvait imaginer lorsque le livre est sorti (il y a si longtemps!).

Nous avons déjà nos idées pour la saison 2, qui sont plantées au cours de la première saison, donc j’espère que nous aurons un tout nouvel ensemble de défis à venir. C’est amusant. Si nous faisons cela, nous voulons le rendre aussi bon que possible. Travailler sur ce spectacle est littéralement le rêve. De plus, ma famille est incroyablement heureuse et c’est tout pour moi.

Ensemble Selfie de Stargirl Crédits: Geoff Johns



Nrama: Quels éléments des bandes dessinées avez-vous jugé les plus importants à inculquer à la série?

Johns: Au-delà de rester fidèle au concept de base et au centre émotionnel de Stars & S.T.R.I.P.E. et le JSA la bande dessinée, c’était le ton.

Stargirl et la société moderne Justice Society of America sont à la fois nostalgiques, mais aussi tournées vers l’avenir. Les JSA sont l’incarnation des super-héros classiques et de la moralité et l’équipe d’aujourd’hui est sur des générations contrastées – de la première dans l’univers DC à la suivante. De plus, les bandes dessinées n’ont jamais fui l’histoire, les costumes ou les noms. Il était important de tout embrasser. Mais je pense que cela fait partie du charme. Le lien vers l’histoire.

Crédit: Warner Bros. Television



Dans l’émission, la JSA a fonctionné depuis les années 1940, comme la bande dessinée. Cela apporte un grand poids émotionnel à l’héritage. Un sens des responsabilités, un sentiment d’intimidation, une recherche d’identité. C’était très important.

En plus d’embrasser visuellement le matériau. Des costumes, conçus par le grand LJ Shannon, à S.T.R.I.P.E. pour Solomon Grundy, nous avons essayé de rester fidèles à tout – parce que nous l’adorons.

J’ai eu la chance d’avoir James Robinson, que les fans de bandes dessinées savent écrit L’age d’Or et Homme d’étoiles, là avec moi. Je l’ai appelé et lui ai dit qu’il devait faire ça avec moi. Je peux nommer très peu de gens qui connaissent l’histoire de DC ainsi que James, Mark Waid et Grant Morrison.

Tous nos scénaristes, producteurs et réalisateurs ont apporté des perspectives différentes, mais nous avions un très bon équilibre entre des gens qui connaissaient à la fois Stargirl et la JSA et ceux qui ne l’étaient pas. Cela nous a tous aidés à nous concentrer sur ce que nous aimions chez les personnages, en le mettant au premier plan.

Crédit: Warner Bros. Television



En fin de compte, je pense que si quelqu’un connaît mon écriture de bande dessinée, il sait combien j’aime l’histoire de la DCU. Nous sommes allés assez loin… Je suis ravi que les fans hardcore de DC le voient. Beaucoup est là-bas, mais je pense qu’ils seront toujours surpris et j’espère qu’ils l’apprécieront (avec leurs enfants s’ils en ont!).

Nrama: Comme nous le savons tous, il y a tellement d’émissions de super-héros à la télévision en ce moment, Stargirl se démarquer / différent des autres émissions de télévision DC?

Johns: Eh bien, quand j’ai lancé l’idée de Stargirl sur le DCU, il était censé être un spectacle que les familles pouvaient regarder, où Titans et Patrouille du destin sont pour un public plus adulte. Je n’ai pas vu Harley Quinn mais je le sais aussi. Donc, mettre quelque chose que les jeunes fans pouvaient voir – et il s’agissait de personnages plus jeunes – c’était amusant et centré sur la famille tout en ayant de vrais enjeux et émotions – c’était l’objectif.

Crédit: Warner Bros. Television



Quant à la façon dont elle est différente de toutes les autres émissions de télévision DC, elle a une sensation différente, je pense. Cela rappelle les films classiques des années 80 comme Retour vers le futur, E.T., et Les Goonies à certains égards, bien qu’il soit fermement ancré dans l’ici et maintenant. Notre [cinematographers] et les réalisateurs s’en sont inspirés donc ça a l’air un peu différent. Mais vraiment, plus que de chercher à rendre le spectacle différent, nous voulions le rendre fidèle au ton des bandes dessinées.

Nrama: Quelle a été la décision derrière la sortie de l’émission à la fois sur The CW et DC Universe?

Johns: Cette décision était bien au-dessus de mon niveau de rémunération, mais j’en suis ravi. Le spectacle est comme un pont entre les deux réseaux et je suis reconnaissant à tous ceux qui veulent le vérifier. Que vous ayez DCU ou que vous le regardiez sur CW ou le diffusiez ou le voyiez sur HBO à l’étranger. Le spectacle est à la fois pour les fans de bandes dessinées et les fans non comiques.

Crédit: Warner Bros. Television



Nrama: Souhaitez-vous voir Stargirl croisement avec l’un des autres spectacles DC? Si oui, lequel?

Johns: Je pense que ce serait amusant une fois que nous aurons créé notre émission. Je veux dire, j’aime tellement Grant Gustin, j’aimerais le voir et Brec Bassinger se rencontrer. Mais les possibilités sont infinies, vraiment.