Gen.G, Envy, TSM et Cloud9 Blue accèdent aux demi-finales des qualifications VALORANT First Strike

Image via Riot Games

Les quatre meilleures équipes ont été verrouillées pour les demi-finales de la VALORANT Qualifications First Strike.

D’un côté de la fourchette des quarts de finale d’hier, l’équipe canadienne du général G a battu les Sentinels, première tête de série, tandis que l’équipe Envy a battu de justesse T1. De l’autre, TSM a surclassé 100 voleurs et Cloud9 Blue a éliminé Slimy Boogermen.

Avec les résultats, Gen.G, Envy, TSM et Cloud9 Blue sont maintenant passés directement à l’événement principal, prévu pour le 3 décembre. Mais avant d’avoir la chance de concourir pour le titre First Strike et un prize pool de 100 000 $ , ils devront faire leurs preuves en demi-finale.

La génération G affrontera Envy à 16h CT, et TSM affrontera Cloud9 Blue à 19h. Les vainqueurs du meilleur des trois matches s’affronteront lors de la grande finale.

Les perdants des quarts de finale de Nerd Street Gamers – Sentinels, T1, 100 Thieves et Slimy Boogermen – auront l’opportunité de se racheter et de se qualifier à nouveau pour les éliminatoires UMG le 18 novembre. Là, quatre autres équipes accéderont directement au premier. Frappez les finales régionales.

