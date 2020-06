Gearbox révèle les tribus de Midgard sur PS5 en 2021

Bien qu’un certain nombre de révélations se soient produites lors de la diffusion en direct de PlayStation 5 Future of Gaming la semaine dernière, toutes les révélations n’ont pas eu lieu lors de l’émission. Quelques révélations PS5 supplémentaires ont fait leur chemin maintenant, y compris une autre coentreprise Gearbox Publishing (la première étant Godfall). Gearbox s’associe à Norsfell pour aider à lancer leur titre Tribus of Midgard sur PS5 et PC en 2021, une expérience coopérative en solo ou multijoueur où les joueurs feront de leur mieux pour repousser une invasion géante qui se déroule pendant Ragnarök. J’espère que quiconque échoue dans cette tâche ne sera pas un… perdant Thor.

Je suis désolé. Voici la bande-annonce.

Ressemblant à une seule partie Ne mourez pas de faim-style de survie et comme un action-RPG avec des mécanismes de tower defense, Tribus of Midgard a un look lisse. Ces mécanismes réunis dans un sens multijoueur semblent être un concept cool pour un jeu. Repousser les hordes de géants des glaces de votre village créé par la communauté, chaque joueur se voyant assigner des tâches et des rôles différents semble amusant, sinon un exercice de frustration, car un joueur inévitablement des AFK tandis qu’un autre coupe de manière obsessionnelle tous les arbres qu’ils voient, même lorsque la pluie pleut .

Olaf classique, ai-je raison?

Gearbox Publishing a offert un peu plus d’informations sur Tribus of Midgard, «Situé dans des mondes pleins de créatures sombres, de dieux cachés et de matériaux abondants à découvrir, les joueurs commencent le jeu en tant que Viking vivant dans un village qui abrite la graine d’Yggdrasil, qui est le dernier bastion qui protège les dieux des autres. royaumes. » Les Vikings semblent très en ce moment en ce qui concerne les annonces de jeux, donc au moins celui-ci a des crochets uniques qui le distinguent – en plus d’être exclusif à la PlayStation 5 en ce qui concerne la sortie de la console.

Gardez un œil sur pour plus d’informations sur Tribus of Midgard alors que l’année avance vers 2021 et plus près de sa date de sortie.