Les géants du manga passent à l’attaque pour lutter contre le piratage sur Internet

Quatre grandes sociétés de mangas poursuivent la société américaine Cloudflare pour empêcher le piratage de leurs œuvres publiées. Les droits d’auteur et le piratage sont des problèmes depuis de nombreuses années et maintenant, ces éditeurs ont peut-être trouvé un moyen de s’attaquer à plusieurs sites non spécifiés. Cela pourrait permettre à d’autres éditeurs de faire de même à l’avenir si l’action en justice est couronnée de succès ou si elle a au moins une influence.

Le piratage est une préoccupation majeure pour les éditeurs du monde entier, et peu de solutions semblent en vue. Si certains sites ont été fermés au fil des ans, d’autres sont restés pratiquement intacts. Aujourd’hui, les éditeurs de mangas au Japon portent l’affaire devant le tribunal de district de Tokyo.

Sur Twitter, VIZ a partagé un lien vers une déclaration officielle de Shueisha, qui discute de l’action en justice plus en détail. Kadokawa, Kodansha et Shagakukan sont également concernés par cette plainte. Ces éditeurs poursuivent Cloudflare, Inc. une société américaine basée à San Francisco. Cette action vise à obtenir « une injonction contre la transmission et la reproduction publiques de contenus pirates et une indemnisation pour les dommages subis ».

Le montant des dommages réclamés est basé sur une œuvre par chaque plaignant, et 4 millions de dollars au total pour 4 œuvres en tant que demande partielle. » Cette action en justice pourrait s’avérer efficace pour freiner certains efforts de piratage de bandes dessinées, ce qui pourrait s’étendre à d’autres éditeurs prenant des mesures similaires si les entreprises sont jugées coupables de ne pas prendre les mesures appropriées pour mettre fin à l’utilisation abusive de leurs services, ce qui est l’accusation portée contre Cloudflare.

Cloudflare, selon la déclaration de Shueisha, est « l’un des plus grands fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu (CDN) au monde ». L’éditeur de mangas affirme que neuf des dix principaux sites de piratage recevant du trafic utilisent les services de Cloudflare. Dans sa déclaration, Shueisha formule plusieurs critiques à l’égard des méthodes du fournisseur de CDN, telles que l’absence de limitation de la gratuité de ses services et sa capacité à masquer les adresses IP des opérateurs de sites – empêchant ainsi toute action contre eux de la part des éditeurs de mangas.

La déclaration précise également les actions que Shueisha et ses partenaires de dépôt souhaitent que Cloudflare prenne. Il s’agit notamment de l’arrêt des « transmissions publiques via le serveur de Cloudflare », de l’arrêt de la « mise en cache temporaire des serveurs de Cloudflare au Japon » et de l’annulation des « contrats avec les opérateurs de sites de piratage qui sont clairement illégaux. »

Shueisha affirme également que des années ont été passées à essayer de remédier à cette situation, Cloudflare ayant une « attitude peu coopérative… en réponse à la coopération dans la lutte contre le piratage. » La fermeture des sites de piratage n’a pas été facile pour de nombreux éditeurs de bandes dessinées ou d’autres entreprises créatives. et le ciblage de sites singuliers s’est rarement avéré efficace à long terme.

De nombreux autres sites apparaissent souvent pour prendre la place des sites fermés. Cependant, la suppression d’un aspect crucial de l’infrastructure des sites pourrait s’avérer plus efficace. La bande dessinée est depuis longtemps confrontée au piratage de ses supports sur Internet, le piratage des mangas donnant lieu à de nombreuses traductions par des fans et, dans certains cas, avant même que les œuvres ne soient licenciées par les entreprises. Ce procès pourrait gravement modifier le paysage du piratage des mangas – ainsi que de la bande dessinée à l’échelle mondiale – si les tribunaux statuent en faveur de Shueisha, Kadokawa, Kodansha et Shagakukan ou si Cloudflare choisit d’apporter volontairement des changements en dehors d’un tribunal.