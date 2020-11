GDQ dévoile le programme Awesome Games Done Quick 2021

Image via Games Done Quick

Games Done Quick a annoncé le calendrier de Awesome Games Done Quick 2021, qui comprendra des dizaines de speedruns du 3 au 10 janvier 2021. Cent pour cent des bénéfices de l’événement iront à la Prevent Cancer Foundation.

Les fans de Speedrunning peuvent s’attendre à des courses de jeux de tous genres. De nombreux titres emblématiques, tels que Til Elder Scrolls V: Skyrim et Demi vie, sont inclus dans l’événement et d’autres jeux de niche, comme Michael Jordan: Chaos dans The Windy City, sera présenté. L’AGDQ 2021 se déroulera à différents moments de la semaine pour donner aux fans du monde entier une chance de vivre le plaisir et l’excitation.

L’AGDQ est récemment passé à un format en ligne en réponse à la pandémie COVID-19 pour assurer la sécurité du personnel et des participants. L’événement 2020 Summer Games Done Quick a également été déplacé vers un événement en ligne et les organisateurs suivront les mêmes pratiques de sécurité pour l’AGDQ 2021.

Games Done Quick s’est associé à plusieurs organismes de bienfaisance au cours des 10 dernières années, comme la Prevent Cancer Foundation et Médecins sans frontières. Au total, Games Done Quick a collecté plus de 28 millions de dollars pour des œuvres caritatives, dont 3164002 dollars lors de l’événement 2020 Awesome Games Done Quick.

Les fans de Speedrunning peuvent trouver le calendrier complet de l’AGDQ sur le site officiel. L’ensemble de l’événement sera diffusé sur la chaîne officielle Games Done Quick Twitch. Les fans peuvent faire un don directement à l’association pendant l’événement sur le site Web Games Done Quick.