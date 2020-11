GAY servira McDonald’s pour se conformer aux directives de «  repas substantiels  »

La discothèque London’s Heaven, qui abrite GAY, proposera des repas McDonald’s pour répondre aux règles du gouvernement sur les coronavirus après sa réouverture en tant que bar.Le verrouillage actuel prend fin le 2 décembre et Londres a été classée au niveau deux. Cela signifie que les établissements d’accueil pourront ouvrir et servir de l’alcool, mais uniquement s’il est accompagné d’un «repas copieux». Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Pour se conformer à ces règles, les clients de Heaven devront commander des repas McDonald’s en plus des boissons. La nourriture sera fournie par la succursale Strand de la chaîne de restauration rapide – située à seulement 130 mètres. Annonçant la nouvelle sur les réseaux sociaux, le propriétaire de GAY, Jeremy Joseph, a révélé que le lieu ouvrirait entre 18 heures et 23 heures le samedi 5 décembre avec un plateau de l’Ouest. L’interprète final et ancienne candidate à l’Eurovision Lucie Jones. « Team up » M. Joseph a tweeté que le lieu « s’est associé à McDonalds » pour offrir de la nourriture, ajoutant: « Le spectacle doit continuer. Même dans le niveau 2 ». M. Joseph a déclaré précédemment: «Bien que nous ne puissions pas être une boîte de nuit, nous pouvons devenir le plus grand bar LGBT du Royaume-Uni.» Le spectacle doit continuer même au niveau 2 samedi 5 décembre GAY At Heaven 18h – 23h West End Performances @ luciejones1 & @Shanay_Holmes Veuillez noter les règles de niveau 2 L’alcool servi avec des groupes de repas substantiels doit provenir du même foyer ou Support Bubble Max Group Of 6 pic .twitter.com / S30RwCMdcv – Jeremy Joseph GAY (@JeremyJoseph) 27 novembre 2020La populaire soirée club GAY a déménagé de l’Astoria au paradis en 2008 et a eu des performances comme Adele, Lady Gaga et One Direction.Mr Joseph, qui possède également GAY Manchester et Soho’s GAY Bar, a déjà mis en garde contre l’impact des restrictions gouvernementales sur ses sites.En octobre, il a cherché à intenter une action en justice pour l’imposition d’un couvre-feu à 22 heures, ce qui, selon lui, «n’a absolument aucun sens» et «Fait le contraire de protéger les gens en les poussant dans la rue en même temps.» Bien que sa contestation judiciaire n’ait pas abouti, les règles du couvre-feu ont été substantiellement réécrites avant le 2 décembre. La pandémie a eu un impact sur les sites LGBT Le maire de Londres Sadiq Khan a annoncé précédemment un financement d’urgence pour onze sites LGBT à Londres. sur nos lieux LGBTQ +, qui, nous le savons, jouent un rôle essentiel dans le soutien de la communauté, agissant comme un havre de paix où ils peuvent se sentir à l’aise et libres d’être qui ils sont. «C’est pourquoi nous avons travaillé dur pour protéger ces espaces et pourquoi la mairie fournit des investissements et un soutien à un moment critique pour nos sites afin de contribuer à assurer un avenir à notre scène LGBTQ + vibrante à travers la capitale.» M. Joseph n’est pas sans controverse figure, suscitant la colère de certains membres de la communauté LGBT en 2016 lorsqu’il a fait des commentaires insinuant que «les sacs de racaille, les Somaliens, les trafiquants de drogue» étaient à blâmer pour l’augmentation de la criminalité dans la ville.

