Gattuso a fait l’éloge de la cible rapportée de Leeds; pourrait être le «  nouveau Iniesta  » – .

Avec leur haute presse implacable et leur joli football de possession déterminé, Leeds United est plus Barcelone que Barcelone ces jours-ci.

Donc, s’il n’y a pas de place pour Riqui Puig dans la salle des machines de Ronald Koeman, où mieux qu’Elland Road pour ce maestro du milieu de terrain fabriqué à La Masia pour réaliser le potentiel qui en fait peut-être le milieu de terrain créatif le plus excitant à émerger de Catalogne depuis Andres Iniesta?

Le Leeds de Marcelo Bielsa est peut-être ce qui se rapproche le plus du style que nous ayons en Europe de cette équipe de Barcelone conquérante de 2009 à 2012.

Comme vous l’avez peut-être entendu, Pep Guardiola a appris tout ce qu’il sait de la Bible de Bielsa. Et Puig arriverait dans le West Yorkshire avec le sceau d’approbation de certains des plus grands du jeu modernes – et, euh, Quique Setien.

Selon le légendaire Xavi Hernandez, Puig, 21 ans, est un joueur avec «l’ADN» de Barcelone. Le manager du Barca, Setien, a décrit le meneur de jeu minuscule comme «extraordinaire», tandis que le grand Daniel Massaro de l’AC Milan pense qu’une «nouvelle Iniesta» pourrait émerger de l’ombre du Camp Nou.

Photo par LOLA BOU / Agence Anadolu / Getty Images

En fait, il semble que le seul homme qui ne considère pas Puig comme un talent vraiment exceptionnel soit l’homme qui compte vraiment. Depuis qu’il a succédé à Setien, Koeman a remis au diplômé de l’académie un total de trois minutes de la Liga.

90Min rapporte que Leeds United, Monaco et RB Leipzig ont été désignés comme destinations de prêt potentielles pour un homme qui réclame du temps de jeu.

Et, avec les éloges de Gennaro Gattuso qui résonnent dans ses oreilles, il ne serait pas surprenant que Napoli l’appelle aussi.

« Riqui est spectaculaire », a déclaré le patron de Naples, Gattuso, après qu’un Puig alors adolescent a scintillé lors d’un affrontement en Coupe internationale entre Barcelone et l’AC Milan (Goal).

«Même si (Barca) a des joueurs qui ressemblent à des enfants, la façon dont ils gèrent le ballon m’étonne. C’est la beauté du football. C’est comme de la poésie.

Et s’il y a un homme qui symbolise la « beauté du football », on le trouve généralement accroupi sur la ligne de touche d’Elland Road.

Puig a peut-être l’ADN de Barcelone, mais il faudra peut-être s’éloigner du Camp Nou pour que cette «nouvelle Iniesta» accomplisse son destin.

