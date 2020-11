Gary Neville partage ce qu’il a remarqué à propos du duo Leeds-Arsenal «  quelques minutes avant  » son départ – .

Photo de Paul Ellis – Piscine / Getty Images

Gary Neville a partagé, lors de la couverture par Sky Sports de Leeds v Arsenal, que Pepe et Ezgjan Alioski se disputaient «quelques minutes avant» que l’homme d’Arsenal ne soit expulsé contre Leeds.

En seconde période, Pepe a reçu un carton rouge droit lorsqu’il a été jugé pour avoir frappé l’homme de Leeds lors du match nul et vierge d’Arsenal à Elland Road.

Il n’y a pas eu beaucoup d’action pendant le match, il semble donc que le duo de Leeds et Arsenal s’amusait et se battait l’un contre l’autre, pendant un certain temps, hors du ballon.

Après l’incident, Neville a senti sur le commentaire que Pepe « tombe amoureux », et à la fin, c’est lui qui a reçu ses ordres de marche.

«C’est quelques minutes avant qu’ils ont un petit quelque chose qui se passe [Pepe and Alisoki are pushing one another off the ball]. Vous pouvez les voir se cogner.

«Donc, ils ont commencé quelques minutes auparavant. Alioski le harcèle. C’est celui où il pose son bras sur son visage puis ils se dressent à nouveau.

«Il craque, Pepe.

Photo de Paul Ellis – Piscine / Getty Images

Du point de vue de Pepe, il n’aurait pas dû réagir et plutôt parler avec le ballon.

Mais ces choses se sont produites plusieurs fois auparavant et continueront de se produire dans le jeu.

Pepe sera heureux que, à la fin, cela n’ait pas coûté le match à son équipe car ils ont enregistré une feuille blanche bien nécessaire et un point loin de chez eux.

