Gary Neville lance le groupe de campagne UnitedCity pour aider les propriétaires d’entreprise

L’ancien footballeur de Manchester United, Gary Neville, s’associe à des chefs d’entreprise à Manchester pour lancer un groupe de campagne qui vise à remettre la ville sur pied pendant et après la pandémie de coronavirus.Le groupe, connu sous le nom de UnitedCity, espère aider à attirer les gens. retour au centre-ville de Manchester en toute sécurité et soutenir les industries telles que la vente au détail, les loisirs, la culture et les sports après la levée du verrouillage national en Angleterre. La newsletter i, dernières nouvelles et analyses, a déclaré qu’elle visait à travailler avec le gouvernement local pour mettre en évidence les coûts économiques et sanitaires du coronavirus et rechercher des moyens de les minimiser. Gary Neville s’est associé à des propriétaires d’entreprise pour lancer UnitedCity (Photo par Ash Donelon / Manchester United via Getty Images) L’ancien défenseur Neville, 45 ans, a déclaré au Sunday Times: «Sauver une vie est plus important que 1 000 personnes dans un restaurant ou 10 000 personnes dans un stade de football. «Mais si cela doit durer longtemps, il doit y avoir cet équilibre. Nous devons faire bouger la vie des gens à nouveau. »Feuille de route pour Manchester Le groupe de plus de 100 entreprises vise également à faire pression sur le gouvernement en ce qui concerne les futures restrictions de verrouillage du Grand Manchester, en partie grâce à des recherches indépendantes. Il a déclaré que ses recherches pourraient être utilisées pour aider. créer «une feuille de route claire» pour «sortir des restrictions qui entravent la reprise économique de la région ou compromettent davantage la santé mentale de ses résidents». Il prévoit de commander des campagnes à financement privé pour diffuser des messages et des données clairs sur la sécurité sur le lieu de travail, dans les lieux d’accueil et sur les transports, tout en collectant des fonds via le secteur privé qui aideront à soutenir les «citoyens les plus vulnérables» du Grand Manchester dans la pandémie. dit qu’il a le soutien du maire du Grand Manchester, Andy Burnham, et du chef du conseil municipal de Manchester, Sir Richard Leese. « Faisons repartir les gens » Neville, qui a également joué au football pour l’Angleterre, a déclaré que le groupe recherchait le soutien de la communauté des affaires. « Nous recherchons des chefs d’entreprise pour intensifier et diriger le changement de nos habitudes de travail, pour ramener nos équipes au bureau et à nouveau ensemble », a-t-il déclaré. Le footballeur devenu promoteur immobilier est copropriétaire du luxueux Stock Exchange Hotel à Manchester. Le centre-ville avec l’ancien coéquipier Ryan Giggs et le couple prévoient de construire une tour de 40 étages ailleurs dans la ville qui abritera un autre hôtel de luxe, ainsi que des appartements et des bureaux.UnitedCity espère faire pression sur le gouvernement sur les futurs verrouillages et restrictions à Manchester (Photo: Anthony Devlin / Bloomberg via Getty Images) Parlant du lancement d’UnitedCity, il a déclaré au Sunday Times: «Il y a beaucoup de gens qui luttent parce qu’ils ont perdu cette capacité à se lever le matin et à faire ce que le plus les gens de ce pays sont programmés pour faire – aller à l’école, aller au travail et rester coincés dans la journée. «Nous sommes une culture de gens qui veulent se lever et faire des choses. Nous ne sommes pas programmés pour rester à la maison. C’est là que UnitedCity va être audacieux dans son message de «relançons les gens». »« Rien sans son personnel »Chris Oglesby, PDG du promoteur immobilier de Manchester Bruntwood, a déclaré:« Nous chercherons à construire un large coalition avec d’autres organisations professionnelles et dirigeants politiques, dans le but à long terme de garantir que le Grand Manchester puisse se rétablir d’une manière durable et saine. »Will Lewis, des consultants immobiliers OBI, a déclaré:« Les grandes entreprises ont une responsabilité . Ils ont développé leurs entreprises dans la ville, et ils ont été les derniers et les plus lents à revenir. « Ils vont avoir un choc dans la ville dans laquelle ils reviennent s’ils ne prennent pas la responsabilité de ramener les gens et d’utiliser les hôtels, bars, restaurants, cinémas, galeries, salles de concert en toute sécurité. » Association de la presse.

Holztiger 80236 - Figurine Support d arbre pour palmier grand - Nos Forets Et Nos Campagnes - Figurines en Bois

Holztiger 80235 - Figurine Support d'arbre - Nos Forets Et Nos Campagnes - Figurines en Bois

Metal Earth 61281 mms281 - Entreprise Ncc-1701D - STAR TREK - Jeux de Construction modèle finit : 12.7x6x5.5 cm Jeu de Construction en métal - STAR TREK - Metal Earth Nécessite une certaine dextérité pour le montage, age minimum conseillé +14 ans

Vente-unique.com Lot de 2 tabourets de bar GARY - Simili et Acier Chromé - Noir Confortable grâce à son assise et son dossier rembourrés, mais aussi grâce à ses accoudoirs en acier chromé , le tabouret de bar GARY vous donnera l'impression d'être dans un fauteuil ! Très fonctionnel , il est en simili et acier chromé résistan t, très faciles d'entretien. Caractéristiques techniques :

Dr. Comfort Chut Chaussures à Usage Temporaire Gary Taille 45 Noir Dr. Comfort Chut Chaussures à Usage Temporaire Gary Noir sont munies de bandes auto-agrippantes avant et arrière, d'une semelle souple, amortissante et antidérapante et d'un t issu souple pour un maximum de confort. De plus, sa doublure en textile hypoallergénique est composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.

Dr. Comfort Chut Chaussures à Usage Temporaire Gary Taille 41 Noir Dr. Comfort Chut Chaussures à Usage Temporaire Gary Noir sont munies de bandes auto-agrippantes avant et arrière, d'une semelle souple, amortissante et antidérapante et d'un t issu souple pour un maximum de confort. De plus, sa doublure en textile hypoallergénique est composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.