Gary Lineker tweete juste un mot en réaction au but refusé de Patrick Bamford – .

Leeds United a subi une défaite brutale à Crystal Palace samedi après-midi, mais cela aurait pu être différent si le but non autorisé de Patrick Bamford avait été autorisé.

Les Blancs ont fait face à un voyage difficile à Selhurst Park, et ont pris du retard lorsque Scott Dann est rentré à la maison dans le coin d’Eberechi Eze – et Leeds pensait qu’ils avaient égalisé.

Mateusz Klich a choisi Bamford, et il a fini magnifiquement pour dessiner apparemment le niveau de Leeds, seulement pour que le but soit bizarrement exclu pour hors-jeu.

7 ÉNORMES stades de football qui n’existent plus

mariée

729601

7 ÉNORMES stades de football qui n’existent plus

/static/uploads/2020/11/673774_t_1604510194.jpg

673774

centre

Bamford a indiqué où il voulait le ballon, et avec le haut de son bras hors-jeu, le but a été refusé – au grand étonnement de beaucoup.

Eze a ensuite porté le score à 2-0, et alors que Bamford a réussi son but, Palace a marqué deux autres buts alors que le but de Helder Costa et une frappe de Jordan Ayew ont scellé une victoire de 4-1.

Marcelo Bielsa tentera de chercher des réponses pendant la trêve internationale, mais beaucoup seront déconcertés par l’exclusion de la grève de Bamford.

Photo de Glyn Kirk – Piscine / Getty Images

Gary Lineker s’est rendu sur Twitter pour partager son point de vue, en utilisant un seul mot pour décrire l’incident – absurde.

Lineker estime clairement que l’objectif aurait dû être maintenu et il a fait écho aux opinions de beaucoup, car la controverse semblait confondre les fans et les neutres.

Dans d’autres nouvelles, « Venant à sa fin »: une star de 28 ans prévoyait une sortie imminente au milieu de liens avec Tottenham

Partager : Tweet