Gary Lineker rend son verdict sur l’incident controversé de Liverpool ce soir – .

Richa Veste à Capuche Richa Lumber - Bleu et Blanc L

La Richa Lumber est la combinaison parfaite entre un sweat à capuche et une chemise de bûcheron classique !Son design est intemporel et sa coupe est décontractée comme il se doit lorsque vous êtes sur votre moto. La veste est faite d'un mélange de coton et d'un matériau similaire au Kevlar®, ce qui la rend