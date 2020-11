Gary Lineker réagit à l’affichage d’un joueur de Liverpool ce soir – .

adidas Short d'entrainement adidas joueur Homme 20/21 - L OL - Foot Lyon

Représente l'Olympique Lyonnais partout où tu vas. Ce short d'entraînement Olympique Lyonnais adidas affiche une coupe plus longue à l'arrière des jambes avec effet superposé pour que tu puisses dribbler, accélérer et tacler en toute liberté. Le tissu léger absorbe la transpiration pour te garder au frais et