Gary Lineker réagit à la victoire d’Arsenal, Gilberto Silva fait l’éloge de 2 joueurs – .

Gary Lineker s’est rendu sur Twitter pour donner sa réaction à la victoire d’Arsenal contre Manchester United ce soir.

Arsenal a pris le dessus sur United 1-0 à l’extérieur à Old Trafford en Premier League.

Le but de Pierre-Emerick Aubameyang sur penalty à la 69e minute s’est avéré être la différence entre les deux équipes.

L’ancien attaquant international de Tottenham Hotspur et d’Angleterre Lineker suivait le match et il estimait que c’était un match complet.

L’animateur du match du jour de la BBC a souligné qu’il s’agissait de la première victoire des Gunners à Old Trafford dans la ligue en 14 ans.

Pendant ce temps, l’ancienne star d’Arsenal, Gilberto Silva, a félicité Thomas Partey et Mohamed Elneny sur Twitter pour leur performance pour les Gunners.

Jeu terriblement terne mais première victoire en Premier League à Old Trafford pour @Arsenal en 14 ans. – Gary Lineker (@GaryLineker) 1 novembre 2020

3 points énormes. Elneny et Partey ressemblent à un partenariat puissant. Félicitations @Arsenal – Gilberto Silva (@GilbertoSilva) 1 novembre 2020

Statistiques

Au cours des 90 minutes à Old Trafford dimanche soir, les hôtes United détenaient 53% de la possession, ont pris huit tirs dont deux étaient cadrés et remporté six corners, selon BBC Sport.

Les visiteurs Arsenal détenait 47% de la possession, a pris sept tirs dont deux étaient cadrés et a remporté trois corners, selon BBC Sport.

Selon WhoScored, Partey a pris un tir cadré, avait une précision de passe de 93%, a remporté une tête, pris 79 touches, tenté trois dribbles et effectué quatre plaqués, deux interceptions et un dégagement.

Elneny a pris un tir qui n’était pas cadré, avait une précision de passe de 88,7%, a remporté une tête, a pris 72 touches, a fait trois interceptions et un dégagement, et a inscrit un centre, selon WhoScored.

Le résultat signifie que l’équipe de Mikel Arteta est désormais huitième du classement avec 12 points en sept matches.

