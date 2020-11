Gary Lineker et Michael Owen sont vraiment impressionnés par un joueur d’Aston Villa ce soir – .

A Philosophy of the Art School par Newall & Michael University of Kent & UK

Lauréat de l’American Society for Aesthetics 2019 Outstanding Monographie Prize Jusqu’à présent, la recherche sur les écoles d’art a été largement occupée par les faits de certaines écoles et enseignants. Ce livre présente un récit philosophique des pratiques et des idées sous-jacentes qui sont venues