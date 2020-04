«Gardiens de la Galaxie Vol. Oeufs de Pâques de 2 pi toujours cachés, conception alternative Ulton et plus / Film

Qui quoi Univers cinématographique Marvel les versions des personnages se joignent Marvel Future Fight? Où y a-t-il des tonnes d’oeufs de Pâques non découverts Gardiens de la Galaxie Vol. 2? Quels accessoires a Chris Hemsworth ramené à la maison du Thor et Avengers films? Quels deux personnages avaient initialement seulement des camées Avengers: Infinity War? Sont Kevin Smith et Joe Quesada travailler sur un autre Daredevil bande dessinée? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Marvel Future Fight a apporté des versions cinématographiques de Veuve noire, gardienne rouge et Yelena Belova.

Comic Book Resources fait un plongeon dans un peu vu Homme araignée contre Kraven film de fan appelé Presque caché.

Préparez-vous à voyager avec « Marvel’s #AgentsofSHIELD« La dernière mission commence le 27 mai sur ABC. pic.twitter.com/60oLC7mgww – Marvel Entertainment (@Marvel) 24 avril 2020

Marvel’s Agents du SHIELD a publié une nouvelle affiche illustrée pour la dernière saison commençant à être diffusée sur ABC en mai.

Kevin Smith et Joe Quesada discuté d’une suite potentielle au hit Daredevil scénario, Diable gardien.

ScreenCrush a ramené son bit AI pour jeter un coup d’œil à la vraie signification de l’original Homme de fer à partir de 2008.

La bien-aimée de New York Planète interdite boutique collecte des fonds afin de garder ses portes ouvertes pour les affaires.

Artiste de concept Phil Saunders a partagé cette vision alternative UlronLe visage en métal, qui semble un peu plus humain.

Kevin Smith dit qu’il « marcherait sur la gorge de Jay » pour avoir Silent Bob apparaissent dans l’univers cinématographique Marvel.

