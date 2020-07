Garder la tradition du Lowell Folk Festival vivante, virtuellement – betanewsfr

En mai, les organisateurs du Lowell Folk Festival ont été contraints de prendre la décision la plus douloureuse des 33 ans d’histoire du plus ancien festival folklorique gratuit d’Amérique. Ils ont dû l’annuler. Une autre victime du coronavirus. Bien sûr, il n’y a pas eu de réelle hésitation. Le COVID-19 prenait des vies et causait des maladies et des ravages dans tous les autres aspects de la vie. Il n’y avait aucun doute: l’annulation était la seule option pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées, des personnes présentes de partout au pays, aux vendeurs de produits alimentaires qui vendent les mets de leur patrimoine, aux artisans qui démontrent leurs capacités. , aux bénévoles qui veillent à ce que le festival se déroule sans accroc. Samedi au Lowell Folk Festival 2017. Vishten joue de la musique acadienne au JFK Plaza. De gauche à droite, Emmanuelle LeBlanc, Pascal Miousse et Pastelle LeBlanc (sœur jumelle d’Emmanuelle). (SUN / Julia Malakie) Mais comment, se sont demandé les organisateurs, pouvons-nous garder le Lowell Folk Festival au premier plan de l’esprit des gens alors qu’ils ne peuvent pas réellement se diriger vers les rues du centre-ville de Lowell? Ce qu’ils ont proposé, c’est «Garder la tradition: une célébration virtuelle du Lowell Folk Festival», prévu du vendredi au dimanche 24-26 juillet – ce qu’auraient été les jours du 34e festival annuel. La célébration virtuelle impliquera la radio, YouTube, les chaînes de médias sociaux du festival et ce que les organisateurs espèrent, c’est autant d’amateurs de festivals qu’ils peuvent atteindre. Combler le vide Kevin Dwyer, directeur exécutif de la Lowell Festival Foundation depuis 2018, a déclaré que lorsque la décision a été prise en mai d’annuler le festival physique, lui et d’autres organisateurs ont commencé à planifier un moyen de maintenir l’esprit du festival en vie. « De toute évidence, nous souhaitons pouvoir être ensemble, dansant joyeusement dans les rues comme nous le faisons habituellement », a déclaré Dwyer. «Lorsque nous avons appelé en mai que nous ne pouvions pas avoir le festival, nous avons pensé qu’il serait bon de garder la tradition du festival. Nous avons travaillé très dur pour préparer un programme qui satisfera beaucoup de gens, comblera le vide du Folk Fest et fournira un peu le sentiment du Folk Fest. Alors que les organisateurs mettaient encore la touche finale au programme du week-end au début de cette semaine, voici quelques-unes de ce à quoi les gens peuvent s’attendre, qui seront toutes diffusées sur WCAP 980 AM, ainsi que sur LowellFolkFestival.org et les pages Facebook et YouTube du festival. À partir du vendredi à 18 h 30 et jusqu’au dimanche après-midi, écoutez les rediffusions d’une série radiophonique en 13 épisodes des années 1990, produite par la radio publique WDUQ en partenariat avec le Conseil national des arts traditionnels. La série, organisée et racontée par le regretté et légendaire Joe Wilson, ancien directeur du Folk Festival, et utilisant des enregistrements des archives de la NCTA, capture les traditions musicales diverses et exubérantes qui ont été présentées sur les scènes du festival. Le samedi, «l’événement principal», comme l’appelle Dwyer, revivez les performances musicales des anciens festivals folkloriques à travers des images d’archives de midi à 17h30, ainsi que de nouveaux ensembles de musique d’anciens favoris du Folk Fest, The Alt (irlandais), Grupo Rebolú (Colombien) et Le Vent Du Nord (Québécois). Les trois groupes ont accepté de produire une nouvelle vidéo spécialement pour la célébration virtuelle, avec des hochements de tête à Lowell tout au long. «Nous les avons contactés et les trois groupes étaient très heureux de nous aider et de créer du contenu original pour nous», a déclaré Dwyer. «Ils aiment Lowell et ils aiment le festival. Ils ont personnalisé les vidéos avec quelques messages à Lowell, il est donc très évident qu’ils l’ont fait juste pour nous. » Le samedi, à partir de 18h30, regardez un nouveau court documentaire inédit sur le Festival folklorique. «Ce sera un peu nouveau, un peu ancien», a déclaré Dwyer. Recréer le sentiment Bien sûr, on ne peut pas vraiment vivre le Lowell Folk Festival en le regardant sur un écran d’ordinateur ou en écoutant la radio. Vous ne pouvez pas, par exemple, goûter les différentes spécialités culinaires ethniques. Mais comme Dwyer l’a dit, vous ne pouvez faire que de votre mieux. Par exemple, sa tente culinaire préférée a toujours été celle arménienne avec ses sandwichs losh-kebab. Il prévoit donc de faire de son mieux pour y arriver à la maison. «Je pense que ce sera une soirée assez amusante pour se détendre et regarder et écouter de bonnes choses des festivals passés», a-t-il déclaré. «Et je pense que je vais faire du losh kebab à la maison, que ça ressemble vraiment au week-end Folk Fest.» Le principal espoir des organisateurs cette année est de garder le Lowell Folk Festival dans l’esprit des gens afin que l’année prochaine, ils ne l’oublient pas. «Nous essayons de recréer ce sentiment de festival et de nous aider à rester pertinents», a déclaré Dwyer. «Nous voulons vraiment que ce soit quelque chose où les gens disent: ‘Oh, il y a le festival, c’est ce qu’ils font cette année, et ils vont bien.’ Nous pensons que 2021 sera une grande année et que nous reviendrons en grand, et en attendant, nous allons bien et nous espérons que tout le monde va bien aussi.

