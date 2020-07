Gaming : God of War-une licence mythique de la Playstation

in

C’est l’un des jeux exceptionnels de la PlayStation, God Of War a fait ses débuts sous la forme d’une exclusivité console en 2005.

Il s’agit d’une aventure totalement mythologique qui a réussi à divertir les fans depuis les 15 dernières années.



Ce jeu a des graphismes exceptionnels et une excellente intrigue depuis le début du jeu. La mise à jour la plus récente du jeu est arrivée en 2018. Ensuite, elle a également acheté des mises à jour et des modifications. Par exemple, le personnage Kratos a été transformé en une figure paternelle stoïque.

God of War pourrait bien arriver sur PC et ce plus vite qu'on ne le pense.https://t.co/E7lh35MSCbhttps://t.co/z6ODBmHsA4 pic.twitter.com/fSAGLyENsp — Instant Gaming (@InstantGamingFR) July 20, 2020

Le jeu a déjà lancé quatre saisons jusqu’à présent pour les fans. Maintenant, les fans de l’émission ou du jeu attendent la cinquième partie à venir. Cependant, les créateurs du jeu, Santa Monica Studio, n’ont publié aucune information sur la prochaine aventure que Kratos et Atreus auront. Mais maintenant, certains de leurs teasers et indices font le buzz dans le monde Internet.

Genèse d’un titre iconique



Le directeur du jeu est Cory Barlog, il a fait son travail très incroyablement. Il a continuellement donné aux fans des indices à ce sujet via ses propres comptes de médias sociaux depuis mars 2020.

Il y a 5 ans sortait le jeu God of War III Remastered sur PS4 🎂 pic.twitter.com/HfNLWmgIua July 15, 2020

De plus, ses indices suggèrent également que la prochaine mouture à venir du jeu est en cours de développement. Il a également annoncé plus tard en mai que le monstre oiseau démoniaque qui dans le précédent épisode ne fera pas partie des saisons à venir.

En dehors de tout cela, Cory Barlog et son équipe ont beaucoup d’idées en tête, qu’ils vont mettre en œuvre dans le prochain jeu, God Of War 5, qui sortira avec le lancement de la PlayStation 5.



Un cinquième opus encore plus hallucinante

Les fans du jeu doivent attendre un certain temps à la date de sortie officielle du prochain jeu. Comme nous le savons, il s’agit d’un jeu hautement graphique, il a donc besoin d’un certain temps pour être prêt à jouer.

La fin du God of War (2018) révèle un tableau mystérieux qui dépeint ce qui attend Kratos dans son avenir. Tout au long du jeu, les joueurs peuvent découvrir une variété de peintures et de tapisseries qui révèlent l’histoire du jeu en même temps que les séquences de jeu. Ces gravures remplies de runiques fournissent un scénario visuel des événements qui se sont déroulés avant et pendant le jeu lui-même, mais le tableau final laisse présager un avenir sinistre.