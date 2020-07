Gaming : C’est Resident Evil Village et non R.E 8

Lors d’un entretien avec le Weekly Famitsu (via Kotaku), les producteurs Tsuyoshi Kanda et Peter Fabiano ont déclaré que le titre sauterait un numéro, bien qu’il fasse suite à Resident Evil 7 – ou à la convention de dénomination de Capcom Resident Evil 7 Biohazard.

« Vous pourriez considérer le prochain Resident Evil actuel comme étant un autre personnage du jeu, et nous avons fait cela parce que nous voulons que les joueurs le comprennent », a déclaré Capcom à Famitsu lorsqu’on lui a demandé pourquoi le Village ne s’appelait pas Resident Evil 8 ou même Resident Evil 8 Village.

« Il n’y a pas vraiment d’abréviation officielle, mais nous serions heureux que vous vous souveniez de Village », a également répondu Capcom à la question sur les abréviations potentielles.

Nous aurons plus d’informations sur Resident Evil Village lorsqu’elles seront disponibles. Le titre se dirige vers Windows PC, Xbox Series X et PS5 en 2021. Le titre a été officiellement annoncé le mois dernier.

Contrairement à la plupart des jeux Resident Evil qui commencent une nouvelle histoire, le titre à venir reprendra les morceaux de Resident Evil 7. Eh bien, l’histoire promet de conclure l’histoire du jeu précédent.

Fear surrounds you in Resident Evil Village, unleashing a new chapter of survival horror on #PlayStation5, Xbox Series X, and PC in 2021! #REVillage



❄️ https://t.co/ukh9iofjuQ pic.twitter.com/Uzb1kD2uSF