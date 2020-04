GamesRadar’s Future Game Show pour montrer les remorques, nouvelles en juin

Il semble que les amateurs de jeux vidéo auront un spectacle spécial à attendre cet été après tout. C’est grâce au Future Game Show de GamesRadar, une vitrine numérique qui devrait être mise en ligne en juin. Il aura lieu au cours de la semaine précédemment consacrée à l’E3 2020, bien que GamesRadar n’ait pas encore annoncé de dates spécifiques. Semblable à l’E3, le Future Game Show vise à montrer «les jeux les plus excitants de 2020 et au-delà».

Les téléspectateurs doivent anticiper les annonces, les bandes-annonces exclusives et les plongées approfondies des développeurs sur les titres AAA et indépendants existants. Les jeux présentés seront ceux appartenant aux plates-formes actuelles, de nouvelle génération, mobiles et de streaming. De plus, les aperçus, les actualités et les interviews de l’équipe éditoriale de GamesRadar renforceront encore les offres de contenu de Future Game Show.

Le Future Game Show devrait être diffusé sur le site Web de GamesRadar dans le monde entier. Quelques services de streaming sont également à bord pour diffuser l’événement uniquement numérique, y compris YouTube, Twitch et Twitter. Plus d’informations apparaîtront dans les semaines à venir.

GamesRadar a partagé le teaser suivant pour la vitrine numérique en juin:

La

Les développeurs, qu’ils soient grands ou petits, peuvent participer au Future Games Show. Les personnes intéressées peuvent soumettre un formulaire de «Projet à considérer» ou contacter le directeur du contenu de l’émission, Daniel Dawkins.

Espérons que cela s’avère particulièrement bénéfique pour les studios qui prévoyaient de présenter leur travail pendant l’E3. Le spectacle a été annulé le mois dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Depuis lors, plusieurs autres grands événements ont été également touchés, notamment la gamescom, San Diego Comic-Con et Anime Expo 2020. Cependant, la gamescom prévoit toujours d’accueillir un événement numérique. Gamescom de Geoff Keighley: Opening Night Live reste également sur la bonne voie pour une vitrine en ligne.

On ne sait pas non plus exactement à quel point les consoles de nouvelle génération seront disponibles avant le Future Games Show, donc on ne sait pas si elles présenteront des détails sur les jeux PS5, bien qu’il soit probable que quelques jeux Xbox de nouvelle génération apparaîtront, au moins.

[Source: GamesRadar]