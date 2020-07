gamescom 2020 – premier éditeur et sujets confirmés

Même si la gamescom échouera sous sa forme habituelle cette année, il y aura au moins un remplacement numérique. Les premiers éditeurs et partenaires sont désormais confirmés pour cela.

« Jouer dans le futur » est le thème principal de la gamescom 2020 – « La nouvelle génération de consoles » et « Games make school » sont les tendances de la gamescom de cette année, dont les préparatifs battent leur plein. De nombreuses entreprises ont déjà confirmé leur participation numérique en tant que partenaires officiels. Il s’agit notamment des meilleures entreprises internationales:

– Activision Blizzard

– astragon

– BANDAI NAMCO Entertainment

– BETHESDA

– Arts électroniques

– ESL

– Tête haute

– Indie Arena Booth

– Koch Media

– Microsoft / Xbox

– SEGA Europe

– Wargaming

– Ubisoft

– Yager Development GmbH

– et beaucoup plus

Il existe également de nombreux partenariats avec des créateurs de contenus et des plateformes qui seront annoncés ultérieurement.

Le thème directeur de la gamescom 2020 est également clair: avec «Jouer dans le futur», la gamescom se concentre sur les nombreux effets positifs des jeux et de l’industrie des jeux sur la société: les jeux informatiques et vidéo ont aidé des millions de personnes dans la pandémie de corona, par exemple en restant en contact avec vos amis et votre famille pendant le verrouillage. Des événements sportifs classiques ont eu lieu pendant la pandémie de Corona, car des tournois d’esport, des concerts et des festivals entiers étaient possibles dans les jeux et de nombreuses campagnes de charité ont été menées au sein de la communauté.

Grâce au jeu expérimental « Foldit », même la recherche du virus Corona a pu y participer. Les jeux et leur communauté ont déjà donné leur orientation à la gamescom: car bien que le plus grand événement de jeux au monde ne puisse pas avoir lieu à Cologne cette année, il rassemblera également des millions de joueurs en 2020 pour suivre ensemble les plus grandes nouvelles et nouvelles et célébrer les jeux culture.

Oliver Frese, directeur général de Koelnmesse:

« Grâce à l’industrie du jeu et à la communauté des jeux innovantes et courageuses, avec la gamescom 2020, nous pouvons organiser l’un des plus grands événements du monde même en ces temps et ainsi innover. Cela peut être vu à nouveau maintenant: peu après la communication de notre numérique concept pour la gamescom 2020, il y avait beaucoup de soutien des sociétés, comme le montre de manière impressionnante la longue liste des premiers partenaires. De nombreux autres partenaires suivront. Les millions de fans dans le monde entier peuvent désormais se réjouir d’une gamescom 2020 mouvementée.

Felix Falk, directeur général du jeu – Association de l’industrie allemande des jeux:

«Dans les moments difficiles de la pandémie de corona, les jeux ont permis à des millions de personnes de se tenir et se sont fait des amis dans le monde entier, ils ont aidé à garder le contact avec les amis et la famille, même si vous ne pouviez pas quitter la maison. Cette attitude positive et tournée vers l’avenir a toujours distingué l’industrie et la communauté des jeux. Ainsi, en 2020, la gamescom fournira à nouveau une perspective de ce qui sera dans le salon de millions de joueurs demain, ce qui sera affiché sur les écrans après-demain et qui enrichira toute notre vie à l’avenir. «

Tendance «nouvelle génération de consoles»

Avec la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft, les successeurs de la génération actuelle de consoles ont été annoncés pour la fin de l’année. Des millions de fans dans le monde attendent avec impatience les nouveaux appareils. Cela fait de la nouvelle génération de consoles la principale tendance de la gamescom de cette année. Enfin, fin août, quelques semaines avant son lancement, de nombreuses annonces et actualités sur la gamescom seront présentées à la gamescom. Les nouveaux modèles sont particulièrement puissants et permettent ainsi des mondes de jeu dans une taille et une richesse de détails qui ne pouvaient pas être implémentés auparavant. Entre autres choses, les nouveaux appareils maîtrisent ce que l’on appelle le ray tracing, dans lequel un nouveau calcul de la lumière permet des graphismes particulièrement réalistes. Ce dont vous aviez encore besoin il y a quelques années d’un datacenter entier sera bientôt dans le salon avec les nouvelles consoles.

Tendance «Les jeux font l’école»

Conformément à la rentrée scolaire dans de nombreux États fédéraux fin août, la deuxième tendance de la gamescom cette année est «Les jeux font l’école». Il existe depuis longtemps une gamme large et variée de jeux sérieux avec lesquels vous pouvez apprendre de manière ludique. De plus en plus de parents et d’enfants parient sur de tels jeux. En raison des fermetures d’écoles liées à la couronne, la demande a augmenté particulièrement fortement. Cependant, les jeux sérieux ont jusqu’à présent été utilisés principalement à la maison et en privé. Les jeux sérieux ont de nombreuses qualités positives qui aident également à l’enseignement et à l’apprentissage à l’école: ils sont amusants, motivent et améliorent la réussite de l’apprentissage. Malheureusement, les écoles en Allemagne sont dans de nombreux cas encore trop mal équipées pour intégrer fermement les jeux sérieux dans la vie scolaire quotidienne. C’est pourquoi le congrès de la gamescom se concentre cette année sur l’éducation numérique. Entre autres choses, des exemples de bonnes pratiques y sont présentés et l’échange entre éducateurs est encouragé.