Games Done Quick a levé 400 000 $ ce week-end pour un soulagement direct

Le week-end dernier, Games Done Quick a organisé un flux de charité spécial en ligne uniquement dans le but de collecter des fonds pour aider avec le coronavirus. L’organisation a prévu trois jours de contenu de certains speedrunners bien connus pour vous offrir du divertissement à la maison tout en demandant vos dons. Aujourd’hui, ils sont fiers d’annoncer que ces efforts ont permis de recueillir plus de 400 000 $ en dons. Voici une citation de leur propre site Web sur l’effort.

Corona Relief Done Quick est maintenant terminé et les résultats sont là! Plus de 400 000 $ ont été amassés pour Direct Relief en moins de 60 heures! Cela marque un nouveau sommet pour nos efforts d’événement parallèle! Comme toujours, 100% des dons vont directement à l’association caritative. Direct Relief se coordonne avec les autorités de santé publique, les organisations à but non lucratif et les entreprises aux États-Unis et dans le monde pour fournir des équipements de protection individuelle et des articles médicaux essentiels aux agents de santé qui répondent au coronavirus (COVID-19). Nous remercions tous les sponsors, donateurs, coureurs et bénévoles qui ont contribué au succès de cet événement! Bien que notre événement soit terminé, nous espérons que vous continuerez à soutenir la bataille contre COVID-19 de toutes les manières possibles. Merci pour votre soutien!

L’effort est assez étonnant qui a été planifié à la volée et avec le soutien de plusieurs joueurs qui ont pris le temps d’en faire partie. Ils publieront lentement des vidéos du fils des pistes de leur chaîne Twitch, à condition que vous n’en ayez pas déjà vu plusieurs sur YouTube par les coureurs respectifs. Le prochain grand événement, qui a été repoussé en raison du coronavirus, est Summer Games Done Quick. L’événement aura désormais lieu du 16 au 23 août à Bloomington, Minnesota, et toutes les dates de soumission ont été ajustées pour respecter le nouveau calendrier. L’inscription des participants se déroulera désormais du 7 juin au 20 juillet, toutes les soumissions de jeu existantes seront effacées le 26 avril et rouvriront avec un nouvel appel à soumissions, qui se déroulera du 29 avril au 9 mai. Les candidatures volontaires seront exécutées en même temps. Espérons que cet événement se déroule sans aucun problème.