Gamer Girl Dev supprime la bande-annonce et le marketing après le contrecoup

La semaine dernière, l’éditeur Wales Interactive a dévoilé Gamer Girl – un titre FMV dans lequel vous jouez en tant que modérateur de chat en direct. Vous êtes chargé de «guider» les choix du streamer à venir Abicakes99 tout en découvrant l’identité d’un «prédateur anonyme» qui se cache dans le chat. Cela ressemble à une prémisse unique si rien d’autre, mais l’annonce du jeu a été accueillie avec beaucoup de critiques ici sur Internet.

En tant que tel, Wales Interactive a sorti la bande-annonce et les documents marketing qui l’accompagnent. La société s’est adressée à Twitter pour expliquer sa position, écrivant: « Les abus en ligne sont réels et se produisent toujours tous les jours – Gamer Girl cherche à sensibiliser à ce problème. »

Gamer Girl devait arriver sur PlayStation 4 en septembre, mais on ne sait plus si elle sortira du tout. Tout le monde n’était pas contre l’annonce – certains ont vu du potentiel dans le concept, tandis que d’autres ont exprimé leur intérêt pour Gamer Girl comme un autre titre FMV divertissant et ringard. Mais les détracteurs craignaient que le jeu ne profite des abus auxquels les streamers peuvent faire face dans la vraie vie. Il y avait aussi des inquiétudes sur le fait qu’il dépeint des banderoles féminines d’une manière préjudiciable et stéréotypée.

Encore une fois, on ne sait pas ce qui se passera ensuite. Peut-être que le développeur modifiera sa vision et réessayera – seul le temps le dira.