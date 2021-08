Game of Thrones : Une nouvelle photo confirme les retrouvailles d’Emilia Clarke et Jason Momoa

Les acteurs populaires de Game of Thrones, Emilia Clarke et Jason Momoa, ont partagé un moment de tendresse alors qu’ils célébraient l’anniversaire de l’un des créateurs de la série, David Benioff, avec d’autres membres du casting.

Même si la série de HBO (sur OCS en France), Game of Thrones, a pris fin en 2019, elle reste l’une des séries les plus acclamées par les téléspectateurs et les fans, alors voir une récente photo qu’ils ont postée des acteurs Emilia Clarke et Jason Momoa, a fait vibrer tout le monde pour le tendre moment qu’ils ont partagé.

Rappelons qu’Emilia Clarke était chargée d’incarner Daenerys Targaryen, tandis que Jason Momoa était l’un des plus appréciés dans les premières saisons de Game of Thrones, jouant Khal Drogo, le mari de Dany.

Cependant, des années après la fin de Game of Thrones, les acteurs se sont à nouveau réunis et ont partagé un tendre moment ensemble qui a surpris tous les fans qui suivent chaque pas des membres du casting.

Les acteurs se sont réunis pour célébrer l’anniversaire de David Benioff, le co-créateur de Thrones, et pendant qu’ils étaient là, Momoa a porté Clarke avec sa force incroyable. Regardez la photo ci-dessous.

“Quand le soleil et les étoiles viendront en ville, prouve que tu peux encore soulever un Khaleesi.”

Jason Momoa et Emilia Clarke ont posté simultanément leurs photos, mais c’est la description qu’Emilia a utilisée dans son post qui a captivé tous les fans de Game of Thrones, faisant référence à leurs personnages épiques.

Jusqu’à présent, les fans attendent le préquel de Game of Thrones, House of the Dragon, qui racontera l’histoire de la famille Targaryen et leur arrivée sur les terres de Westeros.