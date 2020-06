Game of Thrones : Les 10 morts inoubliables de la série

Figurant dans le top des séries les plus recommandées de l’histoire, Game of Thrones continue toujours d’être le sujet de discussion entre les sérivores et cinéphiles. Nombreux sont les moments passionnants au cours des huit saisons. Mais l’attention de la foule s’est tournée essentiellement vers les façons dont les personnages principaux étaient tués.

Tirée d’une inspiration médiévale et humoristique, les morts dans Game of Thrones étaient plus spectaculaires que surprenantes. Dans l’intention de rappeler les moments forts de la série, voici 10 morts marquantes de la série culte Game of Thrones.

Jory Cassel dans la saison 1

Après avoir été déclaré perdant au tournoi de la main, Jory accompagnait Ed Stark pour aller au bordel de Littlefinger. À son retour, une embuscade a été orchestrée par « Sir Jaime Lannister » pour attaquer Ed. À la grande surprise, Jory a pu se défaire du piège, mais décide de mourir avec ses subordonnés. Il fut alors massacré par les gardes de Lannister. Dans les prochains épisodes, la mort de Jory Cassel va poser son influence dans la série, car Lord Ed Stark et ses fils vont se venger.

Renly Baratheon dans la saison 2

Une mort devenue populaire dans les débuts de Game of Thrones est l’assassinat du frère benjamin de Robert Baratheon par son autre frère Stannis. Ce dernier avait lancé un ultimatum à Renly pour que celui-ci le nomme maître des lois, mais il a refusé. C’est à ce moment qu’une ombre avec une silhouette de Stannis le poignarde dans le dos. L’ombre va ensuite disparaître, ne laissant aucune trace.

Ros dans la saison 3

La mort de cette assistante de Petyr Baelish figure aussi dans le rang des morts inoubliables de toute la série. Ce dernier l’a assommé par de nombreux tirs d’arbalète, une vraie mort à l’ancienne, après avoir su qu’elle était une traitresse.

Catelyn Stark, encore dans la saison 3

Dans un combat épique entre les Frey, elle meurt égorgée par un fils de Walder Frey. Même les fans n’ont pas vu venir cette mort dans cette partie de la série, car c’était une femme vraiment robuste et qui savait se battre. Bref, encore une mort inoubliable.

Joffrey Baratheon dans la saison 4

Tant attendu par les fans de Game of Thrones, c’est le personnage le plus détesté de toute la série. Il se croyait supérieur à tout le monde, car il avait le pouvoir, il a maltraité tout un royaume. Sa mort n’était pas des plus simples. Au cours de son mariage, Olenna Tyrell l’a empoisonné. La mort de Joffrey figure en tête de classement, d’après les fascinés de la série.

Shinreen Baratheon dans la saison 5

Il s’agit d’une des parties les plus amères de la série. Shinreen était une fille avec le cœur tendre et l’air innocent. C’est son saint caractère qui l’a poussé à se sacrifier. Ses parents biologiques l’ont brûlé vive sous l’ordre de Mellissandre, aussi appelée Prêtresse Rouge. Les larmes ont coulé chez les fans lors de ce massacre sans cœur et cruel.

Jon Snow, encore dans la saison 5

Considéré comme le Superman de la série, la mort de Jon Snow est arrivée brusquement. Trahi par les gardes de nuit, il a été poignardé par ses hommes de main. Les spectateurs de la série ne sont toujours pas satisfaits de cette scène. Le personnage fétiche de Game of Thrones était tombé. Certains ont même affirmé que la suite de la série n’était plus intéressante après sa mort. Mais dans la saison 6, il revint à la vie.

Trystan Martell dans la saison 6

Celui-ci a été victime d’un empalement du crâne quand il restait sur le navire. C’est sa cousine qui en est le responsable. Les sentimentaux s’étaient manifestés, car d’après eux, c’est la mort la plus cruelle de toute l’histoire après celle de Shinreen Baratheon.

Petyr Baelish dans la saison 7



Aussi appelé Littlefinger, Petyr Baelish était le second personnage le plus détesté de toute la série après Joffrey Baratheon. C’était lui qui était à l’origine de la mort des noces pourpres. Dans les réseaux sociaux, presque tous les fans ont proposé une mort atroce pour lui. Il a été exécuté par Arya Stark.

Mellisandre dans la saison 8

Une sorcière aux pouvoirs magiques, Mellissandre a posé son influence dans toute la série. Ce n’est que la dernière saison qu’on va la voir se transformer en poussière après avoir retiré son collier. Puisque la série a signé son terme, les fans ont amorcé un débat si elle était encore en vie ou non.